Viện LQT cùng Đại học Western Sydney mở chương trình Cử nhân kinh doanh

Chương trình Cử nhân Kinh doanh WSU-LQT do Viện LQT phối hợp Đại học Western Sydney triển khai, đào tạo ba chuyên ngành, kết hợp chương trình quốc tế, trải nghiệm doanh nghiệp cho sinh viên.

Theo đại diện Viện LQT, hiện nay nhiều phụ huynh khi chọn đại học cho con ngoài quan tâm ngành học còn cân nhắc môi trường đào tạo và kinh nghiệm sống của sinh viên sau 3-4 năm. Với nhóm học sinh yêu thích kinh doanh, khởi nghiệp hoặc kế nghiệp, chương trình đào tạo cần giúp người học hình thành tư duy, tác phong và năng lực thực tế, thay vì chỉ dừng ở kiến thức hàn lâm.

Từ nhu cầu này, Viện LQT phối hợp cùng Western Sydney University triển khai chương trình Cử nhân Kinh doanh WSU-LQT dành cho sinh viên Việt Nam. Chương trình hướng đến kết hợp chuẩn đào tạo quốc tế với các học phần thực chiến, giúp sinh viên tăng khả năng tham gia thị trường lao động hoặc khởi tạo cơ hội kinh doanh.

Chương trình kéo dài ba năm, gồm các học phần chuyên môn theo chuẩn của Western Sydney University, đồng thời bổ sung nội dung kỹ năng và tư duy kinh doanh do Viện LQT thiết kế. Sau khi hoàn thành, sinh viên nhận bằng cử nhân từ đối tác quốc tế cùng chứng chỉ của đơn vị phối hợp trong nước.

Ông Lý Quí Trung chia sẻ tại một sự kiện LQT Talk. Ảnh: Viện LQT

Các chuyên ngành chính gồm Marketing, Tài chính ứng dụng và Kinh doanh quốc tế. Cấu trúc chương trình được xây dựng theo hướng cân bằng giữa kiến thức nền tảng và nội dung ứng dụng, giúp sinh viên vừa nắm lý thuyết, vừa có cơ hội thực hành. Theo đại diện chương trình, nguyên lý đào tạo dựa vào 4 yếu tố quan trọng để tạo nên một chủ doanh nghiệp thành công: tính chuyên nghiệp, khả năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm, và sự kiên trì, bền bỉ.

Phương pháp giảng dạy chú trọng dự án, thuyết trình và phân tích tình huống. Khoảng 70% nội dung mang tính ứng dụng, 30% là nền tảng lý thuyết. Cách tiếp cận này nhằm giúp sinh viên rèn luyện phản biện, làm việc nhóm và đề xuất giải pháp cho bài toán kinh doanh thực tế.

Sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh WSU-LQT thực tập tại nhà máy trong chương trình thực tập cuối kỳ. Ảnh: Viện LQT

Song song đó, sinh viên tham gia các hoạt động gắn với doanh nghiệp như tham quan công ty, chuỗi sự kiện LQT Talk với diễn giả là chuyên gia và doanh nhân. Những hoạt động này giúp người học tiếp cận môi trường thực tế và mở rộng mạng lưới nghề nghiệp.

Một điểm nhấn của chương trình là các học phần bồi dưỡng tư duy và kỹ năng mềm thực chiến được tích lũy từ các thế hệ doanh doanh đi trước. Dự án "Market Entry & Business Expansion Strategy" cho sinh viên năm cuối cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, thông qua việc nghiên cứu thị trường và đề xuất chiến lược cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, dự án "Shadow Entrepreneurs" cho phép sinh viên theo sát nhà sáng lập hoặc CEO trong 6 tuần, quan sát cách họ ra quyết định và điều hành.

Sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh WSU-LQT tham quan AA Corporation công ty thiết kế, thi công và sản xuất đồ nội thất hàng đầu Việt Nam và châu Á. Ảnh: Viện LQT

Theo TS Lý Quí Trung, chương trình không đặt mục tiêu thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp. Ông khuyến khích người học đi làm vài năm để tích lũy kinh nghiệm trước khi bắt đầu hành trình riêng. Những sinh viên được đào tạo theo định hướng làm chủ nhưng đi làm trước thường có tư duy linh hoạt, khả năng thích nghi tốt và đóng góp hiệu quả hơn trong môi trường doanh nghiệp.

Thái Anh