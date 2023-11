Viên kim cương xanh được đấu giá 44 triệu USD

Kim cương xanh hình quả lê được nhà sưu tầm mua với giá hơn 39,5 triệu franc Thụy Sĩ (gần 44 triệu USD).

Theo The Value, Bleu Royal là viên kim cương lớn nhất và không có tì vết bên trong từng xuất hiện trong lịch sử đấu giá. Tại phiên do Christie's tổ chức diễn ra hôm 7/11 tại Genève, sản phẩm về tay một nhà sưu tầm từ châu Á.

Viên Bleu Royal. Ảnh: The Value

Bleu Royal nặng 17,61 carat, thuộc dòng hiếm có trên thế giới. Kim cương xanh chỉ chiếm 0,02% trong số kim cương được khai thác và chỉ 1% trong số đó đạt cấp độ cao nhất về màu sắc. Bleu Royal nằm trong số 1% đó. Trong lịch sử, chưa đầy 10 viên kim cương xanh trọng lượng trên 10 carat, độ tinh khiết cao được đấu giá.

Màu sắc của kim cương hình thành từ quá trình kết tinh của nguyên tố carbon từ sâu trong lòng trái đất, chịu tác động của nhiệt độ, áp suất và môi trường xung quanh. Một lượng nhỏ nguyên tử khác xâm nhập vào viên kim cương hoặc ảnh hưởng của bức xạ làm màu sắc của chúng thay đổi.

Sản phẩm được đính giữa hai viên kim cương trắng. Ảnh: The Value

Màu xanh xuất phát từ một lượng boron trong cấu trúc tinh thể. Lượng này hòa trộn ngẫu nhiên vào cấu trúc tinh thể khi kim cương hình thành.

Bleu Royal được gắn trên nhẫn, hai bên đính hai viên kim cương trắng, trọng lượng khoảng 3 carat. Hiện, kỷ lục kim cương xanh đắt đỏ nhất thuộc về chiếc Oppenheimer Blue, 14,62 carat, được bán với giá hơn 57,5 triệu USD năm 2016.

Như Anh (theo The Value)