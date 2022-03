Viện ISB tuyển sinh du học Global Pathways

Sinh viên Global Pathways có thời gian học tập tại Việt Nam trước khi nhập học các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Với mục đích tối ưu hành trình du học, chương trình Global Pathways đang được nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá cao. Đây được coi là mô hình du học theo xu hướng toàn cầu. Trong đó, sinh viên sẽ có giai đoạn đầu học tập tại quê nhà nhằm trang bị nền tảng về ngoại ngữ, kiến thức và kỹ năng. Sau đó, sinh viên sẽ chuyển tiếp học tập tại các đại học hàng đầu trên thế giới.

Cụ thể, Global Pathways có tổng thời gian đào tạo 3 năm. Tùy theo mô hình 1+2, 1,5+1,5 hay 2+1, sinh viên sẽ học lần lượt 1, 1,5 và 2 năm tại Việt Nam, được giảng dạy trực tiếp tại Viện ISB hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo lộ trình và tiêu chuẩn của các đại học quốc tế.

Phạm Tấn Toàn (bạn nam áo đen, đứng hàng cuối cùng, thứ 3 từ trái sang), cùng các bạn học trong thời gian theo học Global Pathways tại Việt Nam. Ảnh: Viện ISB

Trong giai đoạn đầu, Global Pathways hướng tới việc rèn luyện nội lực, giúp sinh viên phát huy tối đa năng lực học tập để đạt kết quả cao nhất khi du học. Tiếng Anh học thuật của các bạn sẽ được rèn giũa để đảm bảo có thể học tập chuyên sâu tại nước ngoài. Sinh viên được khuyến khích tự xác định mục tiêu và xây dựng lộ trình nghề nghiệp, tìm kiếm những nguồn lực cần thiết để hỗ trợ cho quá trình tìm việc khi du học và sau khi tốt nghiệp. Giai đoạn này cũng nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức văn hóa các nước và kỹ năng sống cần thiết để hội nhập thuận lợi và có những trải nghiệm du học ý nghĩa.

Ở giai đoạn tiếp theo, sinh viên sẽ chuyển tiếp học tại một trong các trường đại học đã công nhận chương trình Global Pathways. Đó đều là các đại học top 1% thế giới. Sinh viên sẽ nhận bằng do các đại học này cấp và được công nhận toàn cầu. Trong năm 2022, 8 đại học của Australia và New Zealand sẽ tham gia Global Pathways gồm Đại học Western Sydney, Đại học Macquarie, Đại học Wollongong, Đại học South Australia, Đại học Griffith, Đại học Monash (Australia) và Đại học Waikato, Đại học Messey (New Zealand). 8 trường đại học này sẽ trao tặng nhiều suất học bổng trị giá từ 20 đến 50% cho các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc.

Sinh viên Global Pathways trong giai đoạn học tập tại Việt Nam. Ảnh: Viện ISB

Với mô hình học tập tại cả Việt Nam và nước ngoài, Global Pathways góp phần giải quyết nhiều vấn đề mà các du học sinh thường gặp phải khi mới bước chân ra nước ngoài. Thực tế, nhiều bạn trẻ phải mất từ 6 tháng đến một năm, thậm chí nhiều hơn nữa để quen với cách học tập đầy khác biệt ở phương Tây, bắt nhịp lối sống hoàn toàn bằng tiếng Anh hay hòa nhập vào môi trường đa văn hóa xứ người. Chưa kể khi chọn du học trong thời kỳ Covid-19 vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn, không ít bạn sẽ có những lo lắng nhất định.

Sau khoảng thời gian theo đuổi chương trình Macquarie Global Pathways, bạn Phạm Tấn Toàn, cựu học sinh Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP HCM thấy rõ 3 điểm lợi khi chọn Global Pathways là con đường bước ra thế giới. Thứ nhất, Toàn có cơ hội trau dồi và cải thiện khả năng tiếng Anh vốn chưa thật sự sẵn sàng để du học. Khi đã quen với việc sử dụng Anh ngữ trong từng học phần được giảng dạy tại Viện ISB, Toàn cảm nhận vốn tiếng Anh học thuật của mình đã chắc chắn trước khi chuyển tiếp đến Australia.

Thứ hai, trong thời gian học tập tại Việt Nam, Toàn đã tích lũy và xây dựng được mạng lưới các mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính - chuyên ngành mà bạn theo học. Đây không chỉ là những người sẽ có thể giúp đỡ cho Toàn trên hành trình du học mà còn mang tới những cơ hội trải nghiệm thực tiễn nghề nghiệp ngay từ năm nhất.

"Điều cuối cùng mình nhận thấy là sự tiện lợi. Rất thuận tiện khi có khoảng thời gian đầu theo học chương trình quốc tế tại Việt Nam", Toàn chia sẻ.

Nhờ được trang bị kiến thức và ngoại ngữ tại Việt Nam, Toàn không bỡ ngỡ hay mất thêm thời gian hòa nhập khi ra nước ngoài. Bạn chỉ việc tận dụng tối đa khoảng thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài để phát triển bản thân.

Tiến sĩ Douglas Foster, Phó Viện trưởng ISB, Đại học Kinh tế TP HCM. Ảnh: Viện ISB

Tiến sĩ Douglas Foster, Phó Viện trưởng ISB, Đại học Kinh tế TP HCM, cho rằng bước vào đại học là cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Nếu chọn con đường du học, bạn không chỉ tiếp cận những chương trình đào tạo tiên tiến mà còn có cơ hội mở rộng tư duy, tăng cường trải nghiệm, gia tăng các mối quan hệ. Tiến sĩ Douglas Foster gợi ý một khi đã "xuất ngoại", các bạn đừng chỉ đến lớp học tập và tách biệt mình với thế giới bên ngoài. Thay vào đó, nên vươn mình, khám phá thêm các nền văn hóa, tham gia các câu lạc bộ và mạng lưới kết nối, mở rộng mối quan hệ...

"Hãy thực sự hiểu mình là ai, biết mình muốn gì, đang ở đâu và làm cách nào để đạt được mục tiêu. Hãy tự tin dấn thân theo đuổi đam mê và bắt đầu hành trình du học với Global Pathways", tiến sĩ Douglas Foster chia sẻ.

An Nhiên