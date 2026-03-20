Viện dưỡng lão đầu tiên trên thế giới vận hành bằng robot

Trung QuốcTrạm dưỡng lão tại phố Vinh Hoa, Bắc Kinh trang bị 43 loại robot từ massage, châm cứu đến pha trà, nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Giữa tháng 3, trạm dưỡng lão vận hành bằng robot thông minh đầu tiên trên thế giới đã khánh thành tại khu phát triển kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh (E-Town). Cơ sở rộng 1.100 m2, gồm 4 tầng, ứng dụng 43 dòng sản phẩm của 23 doanh nghiệp robot hàng đầu để phục vụ cộng đồng.

Tại khu vực trải nghiệm tầng 3, bà Wu - người từng bị chấn thương đầu gối, ấn tượng với thiết bị hỗ trợ lên xuống cầu thang. "Thiết bị này cực kỳ hữu ích cho người yếu chân tay. Cảm giác được massage lưng, cổ cũng rất thú vị, khiến cơ thể nhẹ nhõm hẳn", bà nói.

Robot massage và châm cứu cung cấp liệu pháp vật lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ảnh: Báo Thanh niên Bắc Kinh

Cùng chung sự hào hứng, ông Zhuang Lei, 80 tuổi, cho biết ông rất ngạc nhiên khi được hát và massage bằng robot. Chứng kiến những chú chó máy nhào lộn linh hoạt, ông cười nói: "Ở đây vui đến mức ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết ngày".

Điểm nhấn của cơ sở này là robot "ngải cứu AI" (liệu pháp châm cứu bằng ngải cứu). Theo ông Xia Jing, giám đốc công ty AI Shijie Qiusuo, thiết bị sử dụng thuật toán thông minh để nhận diện chính xác huyệt đạo, trị liệu không khói giúp phục hồi chức năng an toàn.

Sau khi trải nghiệm robot châm cứu, bà Zhang (72 tuổi) thấy khỏe khoắn hơn. "Tôi từng nghĩ robot rất xa lạ, nhưng thực tế chúng rất gần gũi. Ngay cả quầy thanh toán thông minh cũng có hướng dẫn giọng nói rõ ràng, rất tiện lợi", bà nói.

Robot có thể chơi cờ, pha trà giúp người cao tuổi được giải trí và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Ảnh: Đài phát thanh giao thông Bắc Kinh

Tầng một của trạm là khu ẩm thực tự động hóa với robot gọi món và nấu ăn. Tầng 2 dành cho chăm sóc trẻ em, còn tầng cao nhất là căn hộ mẫu tối ưu hóa không gian sống cho người già với hệ thống giám sát an toàn. Ông Wang, một cư dân tham quan phòng mẫu, đánh giá cao các thiết bị này vì mang lại cảm giác an tâm khi tuổi cao sức yếu.

Đại diện Công ty Công nghệ thông minh Xinggong Jujiang, ông Huo Huayu nhận định, việc xây dựng mô hình trạm chăm sóc cộng đồng giúp các doanh nghiệp công nghệ có dữ liệu thực tế để liên tục nâng cấp robot, từ xe lăn điện đến máy dọn dẹp.

Khu vực phố Vinh Hoa hiện có khoảng 13.000 người trên 60 tuổi, chiếm 32% dân số. Bà Zhang Li, đại diện văn phòng dân sinh địa phương, cho biết ngoài phục vụ tại chỗ, trạm còn cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà thông qua kết nối thông minh.

Phần lớn các hoạt động trải nghiệm đều miễn phí, riêng dịch vụ ăn uống và trị liệu thu phí theo thị trường nhưng được chính quyền trợ giá. Ông Lu Yu, đại diện Ban chuyên trách công nghiệp AI, kỳ vọng mô hình "giải pháp Yizhuang" này sẽ được nhân rộng, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chăm sóc người cao tuổi tại Trung Quốc.

Khu vực ăn uống được trang bị robot tự động hóa hoàn toàn và thông minh trong toàn bộ quy trình phục vụ. Ảnh: Đài phát thanh giao thông Bắc Kinh

Minh Phương (Theo Sina, KH01)