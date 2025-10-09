Viện dưỡng lão bị chỉ trích vì cho nhân viên nhảy gợi cảm

Trung QuốcViện dưỡng lão ở An Dương, Hà Nam, vấp phải chỉ trích gay gắt khi đăng video nhân viên nữ mặc váy ngắn nhảy trước mặt các cụ ông, kèm chú thích "dỗ họ uống thuốc".

Theo SCMP hôm 9/10, tài khoản mạng xã hội của viện dưỡng lão trên đã chia sẻ video ghi lại cảnh một phụ nữ mặc váy ngắn nhảy gợi cảm trước mặt cụ ông, kèm chú thích: "Giám đốc của chúng tôi đang làm mọi cách nhằm khuyến khích các cụ uống thuốc". Trong video, một nhân viên khác mặc đồng phục màu xanh sau đó tiến đến gần cụ ông để cho uống thuốc.

Sự việc thổi bùng cuộc tranh luận trên mạng xã hội Weibo. "Bây giờ đến cả ngành chăm sóc người cao tuổi cũng dùng đến chiêu trò này sao?", một người dùng bình luận.

Nhân viên trại dưỡng lão mặc váy ngắn nhảy trước mặt người cao tuổi. Ảnh chụp màn hình

Trước phản ứng của dư luận, giám đốc viện dưỡng lão thừa nhận nội dung video "không phù hợp" và sẽ nhắc nhở nhân viên cẩn trọng hơn trong tương lai. Ông cho biết người phụ nữ trong video là nhân viên chăm sóc, không phải vũ công chuyên nghiệp, và quay video với mục đích quảng bá. Ông cũng khẳng định "các cụ không bị ép buộc tham gia và có quyền từ chối mọi hoạt động mình không muốn".

Một nhân viên khác của viện giải thích rằng các video nhảy múa nhằm phá vỡ định kiến về viện dưỡng lão là nơi thiếu sức sống. "Chúng tôi muốn cho thấy người già cũng có thể hoạt bát và viện dưỡng lão có thể sôi động. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng cách tiếp cận này có cả ưu và nhược điểm", người này nói.

Trước làn sóng phản đối ngày càng gay gắt, tài khoản của viện dưỡng lão đã xóa hơn 100 video có nội dung tương tự. Đại diện Cục Dân chính thành phố An Dương cho biết sẽ xác minh vụ việc và công bố kết quả cho công chúng. Theo hồ sơ, cơ sở này tự nhận là "một viện dưỡng lão vui vẻ được điều hành bởi giám đốc thế hệ 9X, hết lòng mang lại hạnh phúc cho người cao tuổi".

Trong video, nhân viên mặc váy nhảy, người còn lại cho các cụ uống thuốc. Ảnh chụp màn hình

Sự việc diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp chăm sóc người cao tuổi ở Trung Quốc đang bùng nổ để đáp ứng tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia, dân số già của Trung Quốc tiếp tục tăng, với hơn 310 triệu người từ 60 tuổi trở lên vào cuối năm 2024, chiếm 22% tổng dân số.

Thị trường này ngày càng cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của hàng nghìn cơ sở tư nhân, bên cạnh các viện công lập. Nhiều viện dưỡng lão, đặc biệt là các cơ sở mới, phải tìm mọi cách độc đáo để thu hút khách hàng và tạo sự khác biệt. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ không đồng đều và việc thiếu các tiêu chuẩn quản lý thống nhất thường xuyên dẫn đến những sự việc gây tranh cãi. Sự cạnh tranh để nổi bật trên mạng xã hội đôi khi khiến các cơ sở đi quá giới hạn, gây ra phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Bình Minh (Theo QQ, ET Today, Sina)