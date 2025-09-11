Viên đạn bắn chim lạc vào cửa sổ khiến hàng xóm tử vong

Hà TĩnhTrần Văn Huy bị phạt 5 năm tù do dùng súng hơi bắn chim nhưng viên đạn đi lạc khiến người hàng xóm tử vong khi đang ngồi làm việc.

Bản án ngày 11/9 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Huy, 41 tuổi, trú phường Hoành Sơn, phạm tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Huy nói trong lúc bị khuất tầm nhìn khiến đạn xuyên qua cửa sổ nhà hàng xóm, gây ra cái chết của anh Phúc. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lỗi, chăm sóc gia đình.

Lĩnh 5 năm tù vì 'bắn chim gây chết người' Hiện trường vụ án hồi tháng 2. Video: Đức Hùng

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Theo thỏa thuận tự nguyện, Huy phải bồi thường cho gia đình bị hại 300 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tháng 5/2024, Huy nhặt được một khẩu súng hơi bắn đạn cỡ 6,5 mm, thuộc vũ khí quân dụng, tại cánh đồng ở xã Cẩm Lạc, giấu tại nhà mẹ vợ sắp cưới ở tổ dân phố Hồng Hải, phường Hoành Sơn. Từ đây, Huy lên mạng tìm hiểu cách sử dụng, đặt mua đạn để bắn chim.

Khoảng 14h ngày 10/2, Huy lấy súng hơi định bắn chim đậu trên cây chanh vườn hàng xóm Phùng Thanh Chương. Anh Hoàng Văn Hòa (em vợ chưa cưới của Huy) khuyên "đừng bắn bậy", song Huy đáp "không sao", tiếp đó lắp đạn, kê súng qua cửa sổ phòng khách bóp cò hai phát.

Bị cáo Huy (đứng giữa) tại phiên xử trực tuyến, được kết nối từ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh tới phòng xét xử của TADN tỉnh Hà Tĩnh, sáng 11/9. Ảnh: Hùng Lê

Nhà chức trách cáo buộc, từ vị trí cách gần 30 m, đạn xuyên qua cây chanh và cây na rồi bay lọt vào cửa sổ phòng ngủ gia đình ông Chương đang mở. Một viên trúng mạn sườn trái, xuyên tim anh Phùng Văn Phúc (29 tuổi, con trai ông Chương) đang ngồi làm việc gần cửa sổ, khiến nạn nhân gục ngã xuống nền nhà. Anh Phúc tử vong do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Huy lo sợ, mang khẩu súng giấu dưới gầm giường nhà người quen ở phường Hoành Sơn rồi rời đi. Khoảng 20h cùng ngày, nhận được điện thoại vợ khuyên, Huy đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, thừa nhận hành vi.

Đức Hùng