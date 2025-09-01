Viên chức kiện cơ quan vì 'chọn sai' phương án chính sách tinh giản biên chế

Cà MauNữ hộ sinh cho rằng cơ quan chưa giải thích đầy đủ quy định nghỉ việc theo chính sách khiến mình chỉ nhận được trợ cấp 79 triệu đồng thay vì hơn 400 triệu nên khởi kiện.

Theo hồ sơ, bà Tái Thị Vinh, 55 tuổi, từng là hộ sinh trung học, viên chức Trạm Y tế phường 8, TP Cà Mau cũ (nay là phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau), từ tháng 5/1993. Theo quy định, bà đủ điều kiện hưởng chính sách tinh giản biên chế như trong Nghị định 29/2023/NĐ-CP. Tính đến ngày 31/12/2024, bà có thời gian công tác liên tục, đóng bảo hiểm xã hội 31 năm 8 tháng.

Ngày 4/4/2024, tại cuộc họp về tinh giản biên chế, bà Vinh có ý kiến đồng ý nghỉ theo chính sách này. Bốn tháng sau, Trung tâm Y tế TP Cà Mau cũ (nay là Trung tâm y tế khu vực Cà Mau) phát cho bà mẫu đơn xin thôi việc ngay, theo Nghị định 29 nhưng bà không ký đơn.

Đến ngày 10/12/2024, Giám đốc Trung tâm y tế TP Cà Mau (Trung tâm) ký Quyết định số 122, cho bà Vinh thôi việc mà không được hưởng chính sách tinh giản biên chế. Bà được chuyển hơn 79 triệu đồng trợ cấp nghỉ việc.

Bà Vinh cho rằng Trung tâm có Quyết định 122 chấm dứt hợp đồng lao động, khiến bà bị ảnh hưởng quyền lợi, không được nhận trợ cấp nghỉ việc theo Nghị định 29.

Bà Vinh cho biết đã có gần 32 năm cống hiến cho sự nghiệp y tế của địa phương. Bà có trình độ hộ sinh Trung học, không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu công chức - viên chức trong giai đoạn hiện nay, nên đã quyết định xin nghỉ theo chủ trương chung. Trong quá trình làm thủ tục hành chính, bà chủ quan và "không được giải thích rõ ràng" đã dẫn đến việc thay vì được nhận trợ cấp hơn 400 triệu đồng (theo Nghị định 29) thì chỉ nhận được 79 triệu đồng - thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Sau khi khiếu nại không thành, bà khởi kiện, yêu cầu Trung tâm hủy quyết định 122 và hỗ trợ bà làm thủ tục nghỉ việc theo điểm a, b khoản 1 Điều 7 Nghị định 29. "Trong suốt thời gian làm việc tôi luôn tận tụy với công việc, không bị kỷ luật nên khi nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng tôi rất sốc", bà Vinh cho biết trong đơn kiện và khẳng định mình đủ điều kiện hưởng chính sách tinh giản biên chế theo căn cứ pháp lý này.

Bà Tái Thị Vinh, nữ hộ sinh kiện Trung tâm Y tế TP Cà Mau. Ảnh: An Minh

'Nguyên đơn đã từ chối quyền lợi của mình'

Tại phiên tòa ngày 26/8 của TAND khu vực I tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Bé Thảo (Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Cà Mau, đại diện bị đơn) đề cập đến biên bản ngày 16/8/2024 với nội dung bà Vinh nêu ý kiến "có nguyện vọng tiếp tục công tác đến thời điểm tuổi nghỉ hưu, nếu không được sẽ thực hiện nghỉ việc theo quy định hiện hành của Luật Viên chức".

Theo bị đơn, chính sách của Chính phủ là quyền lợi được hưởng của bà Vinh, nhưng bà đã từ chối như trong biên bản trên. Thời điểm đó các viên chức khác gửi đơn xin nghỉ theo chính sách thì bà Vinh không gửi. Đến khi thấy người khác được nhận nhiều tiền mà mình thì ít mới làm đơn phục hồi.

Ông Thảo cũng cho rằng việc hồi phục đơn của bà Vinh làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của mình và tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Cà Mau.

Tranh luận tại tòa, luật sư Dư Đình Việt (đại diện bà Vinh) cho rằng, nguyên đơn ngay từ đầu đã thể hiện nguyện vọng được nghỉ theo chính sách của Chính phủ, thể hiện tại biên bản ngày 4/4/2024. Việc bà Vinh không ký gửi đơn xin nghỉ hưởng chính sách diện tinh giản là vì chưa hiểu biết đầy đủ về chính sách. Bởi khi ấy bà thấy tiêu đề đơn "xin nghỉ việc ngay" thì lo sợ, nếu ký sẽ thiệt thòi nên chưa ký.

"Nếu được giải thích rõ chính sách tinh giản biên chế, biết thôi việc ngay sẽ được trợ cấp hơn 400 triệu đồng thì chắc chắn bà sẽ ký đơn, chứ không chọn phương án nghỉ thường để chỉ nhận được hơn 79 triệu", luật sư Việt nói, khẳng định "không ai lại đi chê phương án tiền nhiều" nếu biết rõ các quy định trong chính sách có lợi cho mình.

Cũng theo luật sư, Trung tâm đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà Vinh theo Nghị định 115/2020 ngày 25/9/2020 của Chính phủ là trái với quy định pháp luật. Tại biên bản đối thoại với người khiếu nại, đại diện Trung tâm trình bày ban hành Quyết định 122 là căn cứ vào điểm b, khoản 1, Điều 57 và 58, Nghị định 115, nhưng bà Vinh không thuộc 3 trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

"Vì bà Vinh không thuộc trường hợp thôi việc theo điểm b, khoản 1 Điều 57 Nghị định 115 nên Trung tâm áp dụng Điều 58 của Nghị định này để trợ cấp thôi việc là sai", luật sư phân tích nói.

Phía nguyên đơn còn cho rằng, khi triển khai quyết định, Trung tâm không phổ biến, không giao văn bản Nghị định 115 cho bà Vinh, không có biên bản sai phạm, quyết định kỷ luật bà Vinh và bà cũng không có đơn xin nghỉ theo Nghị định 115.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và trước, trong, sau khi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động làm việc với bà Vinh, Trung tâm không làm việc với Ban chấp hành công đoàn cơ sở của đơn vị; sau khi chấm dứt hợp đồng lao động cũng không thông báo bằng văn bản trước 45 ngày cho bà Vinh là trái quy định.

'Giằng co' khả năng rút đơn kiện

Cũng tại phiên tòa ngày 26/8, Hội thẩm nhân dân Nguyễn Hoàng Kha đã gợi ý cho hai bên về phương án giải quyết của vụ kiện. Cụ thể là, bà Vinh có thiếu sót trong quá trình thực hiện các thủ tục để hưởng chính sách, dẫn đến phía bị đơn mới giải quyết như vậy. Việc bị đơn giải quyết cho bà Vinh nghỉ theo cách thông thường hay theo chính sách tinh giản biên chế, không thiệt hại và cũng không lợi ích gì cho Trung tâm.

Vì vậy, theo Hội thẩm nhân dân, nguyên đơn nên rút đơn kiện, làm "đơn nhận lỗi" với Trung tâm và yêu cầu "được xem xét lại" để hưởng chính sách tinh giản biên chế.

Nêu quan điểm, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Cà Mau đồng ý phương án trên.

Do bà Vinh không có mặt tại tòa, luật sư Dư Đình Việt đề nghị dừng phiên xử để hỏi ý kiến bà và được tòa chấp nhận.

Tuy nhiên, phía bà Vinh sau đó yêu cầu bị đơn "viết cam kết trước", rằng khi bà Vinh rút đơn sẽ làm thủ tục gửi Sở Y tế xem xét giải quyết. Ngoài ra, nguyên đơn chỉ chấp nhận viết đơn nhận "thiếu sót" trong khi bị đơn yêu cầu phải nhận "khuyết điểm".

Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 15/9.

An Minh