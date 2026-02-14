Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm trước 1/7

Viên chức trong toàn hệ thống sẽ được cơ quan quản lý bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng chậm nhất đến 1/7/2026, Thủ tướng chỉ đạo.

Kế hoạch thi hành Luật Viên chức được Thủ tướng ban hành ngày 13/2, giao Bộ Nội vụ chủ trì với bộ ngành rà soát danh mục chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quản lý.

Trên cơ sở đó, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch cấp tỉnh, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm hoàn thành bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với viên chức thuộc phạm vi quản lý. Việc này hoàn thành chậm nhất đến 1/7, cùng thời điểm Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực.

Hằng năm, Bộ Nội vụ sẽ phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và thường xuyên cập nhật, cung cấp, khai thác dữ liệu này.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, tháng 11/2025. Ảnh: Đức Hùng

Lương viên chức được tính bằng lương cơ sở nhân hệ số lương. Từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng. Tương ứng, mức lương viên chức cao nhất là 18,7 triệu đồng một tháng, áp dụng với viên chức loại A3, bậc 6 như kiến trúc sư, kỹ sư, bác sĩ, phóng viên, biên tập viên cao cấp; thấp nhất là 3,5 triệu đồng một tháng, áp dụng cho viên chức ngạch y công. Khoản lương này chưa bao gồm phụ cấp.

Thảo luận tại Quốc hội cuối tháng 10/2025, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long, cho rằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng không còn phù hợp. Trung bình chi phí sinh hoạt tối thiểu ở đô thị như ăn uống, đi lại, điện nước, học phí đã vượt 4,5-5 triệu đồng/người/tháng. Vì vậy, ông kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tăng lương cơ sở ngay từ 1/1/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó cho biết Chính phủ sẽ trình phương án tăng lương sớm hơn mốc 1/7/2026 dựa trên góp ý đại biểu, trong đó đề xuất áp dụng ngay từ 1/1/2026.

Nghị quyết kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV tháng 12/2025 giao Chính phủ điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí, trong năm 2026.

Theo kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu cải cách chế độ tiền lương, thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, các cơ quan sẽ xây dựng cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức. Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài cùng cơ sở theo dõi, đánh giá, sàng lọc thường xuyên, công khai, minh bạch, cũng được thiết lập.

Vũ Tuân