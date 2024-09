Viễn cảnh già hóa dân số nhanh chóng của Singapore

Vào năm 2010, cứ 10 người Singapore thì có khoảng một người từ 65 tuổi trở lên, con số này dự kiến tăng lên mức 25% vào năm 2030.

Trong khoảng 10 năm nữa, người Singapore có thể sẽ phải tham dự nhiều đám tang hơn là tiệc mừng em bé chào đời khi số ca tử vong vượt qua số ca sinh. Dân số nước này sẽ giảm nếu không có nhập cư, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) Indranee Rajah, cảnh báo hồi giữa tháng 9. Bà Indranee cho biết những đánh giá trên được đưa ra căn cứ vào những dự báo về tỷ lệ sinh, tình trạng di cư và tuổi thọ trung bình tại Singapore trong thời gian tới.

Các nhà nghiên cứu về dân số cho biết điều này sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng, bao gồm cả quy mô lực lượng lao động và sự năng động kinh tế của Singapore. Họ cũng lưu ý rằng nó cũng sẽ tác động đến gánh nặng chăm sóc và kết cấu xã hội.

Năm 2023, Singapore có 24.726 ca tử vong, tăng 40% so với 17.691 ca vào năm 2014. Ngược lại, số ca sinh của công dân giảm trong cùng kỳ, đã có 28.877 ca sinh vào năm 2023, giảm 13% so với 33.193 ca của năm 2014, một phát ngôn viên của PMO nói với tờ The Straits Times.

Giáo sư Jean Yeung, giám đốc khoa học xã hội tại Viện Phát triển và Tiềm năng Con người, cho biết khi tỷ lệ sinh của một quốc gia giảm trong một thời gian dài, dân số của nước đó sẽ già đi và số ca tử vong đương nhiên sẽ vượt quá số ca sinh.

Tổng tỷ suất sinh tại Singapore, dùng để chỉ số con trung bình mà mỗi phụ nữ sẽ có trong độ tuổi sinh đẻ, đã giảm trong 30 năm qua. Lần đầu tiên trong lịch sử, con số này đã giảm xuống dưới 1, còn 0,97 vào năm 2023, trong khi tỷ suất bình thường là 2,1.

Trong hai thập kỷ qua, Singapore đã đưa ra một loạt các biện pháp để thúc đẩy tỷ lệ sinh. Điều này bao gồm việc cung cấp tiền thưởng cho trẻ sơ sinh, nghỉ thai sản và nghỉ phép có lương của cha mẹ nhiều hơn, đồng thời gia hạn chương trình đồng tài trợ của chính phủ cho việc điều trị thụ tinh trong ống nghiệm cho phụ nữ lớn tuổi.

Singapore chứng kiến 28.877 công dân được sinh ra vào năm 2023, giảm 13% so với mức 33.193 vào năm 2014. Ảnh: ST FILE

Các học giả được phỏng vấn không ngạc nhiên trước dự báo của PMO, nói rằng các quốc gia có tỷ lệ sinh thấp như Trung Quốc, Nhật Bản và Italy đã chứng kiến nhiều ca tử vong hơn ca sinh.

Ví dụ, dân số Nhật Bản đã giảm năm thứ 15 liên tiếp vào năm 2023, khi có 730.000 em bé được sinh ra nhưng có 1,58 triệu người chết. Cũng trong năm này, dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ hai liên tiếp, có 11,1 triệu ca tử vong nhưng chỉ 9,02 triệu ca sinh. Các quốc gia này đã cố gắng giải quyết tình trạng dân số giảm bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh, trì hoãn tuổi nghỉ hưu và tăng cường di cư.

Mỹ Ý (Theo The Straits Times)