Viễn cảnh AI biến động vật thành kẻ thù của con người

Khi Neuralink của Elon Musk cấy giao diện máy tính vào não lợn, giới chuyên gia lo ngại AI có thể biến động vật thành kẻ thù chống lại con người.

Ý tưởng lớn đằng sau Neuralink là phát triển bộ phận cấy ghép não cho phép con người điều khiển máy tính chỉ bằng suy nghĩ của mình. Nhưng hơn thế, tỷ phú Elon Musk tuyên bố sẽ đến lúc máy tính có thể kiểm soát ngược lại tâm trí con người.

Ông cho biết giao diện não - máy tính có khả năng chữa trị chứng trầm cảm, bệnh Alzheimer và nhiều bệnh khác liên quan đến não bộ. Hệ thống làm được điều đó là nhờ quá trình kích thích có mục tiêu và can thiệp vào hoạt động của não khi người mắc những chứng bệnh này vốn không kiểm soát được hành vi não bộ của mình.

Nói cách khác, con người trao cho máy tính những đặc quyền đọc/ghi như một quản trị viên can thiệp vào suy nghĩ của con người. Điều này nghe giống khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế hơn ba năm trước, The Next Web từng đưa tin một nhóm nghiên cứu đang sử dụng máy tính để điều khiển từ xa một con chuồn chuồn sống.

Sóng não của lợn được hệ thống của Neuralink ghi lại. Ảnh: Neuralink.

Điều gì sẽ xảy ra nếu AI nắm quyền kiểm soát động vật?

Đây là tình huống giả định: Tesla, SpaceX và Neuralink kết hợp nghiên cứu, tạo ra hệ thống AI mới có khả năng hoạt động trong một mô hình mạng máy tính - thần kinh.

Tesla tung ra loại ôtô tự lái cấp độ năm, SpaceX bắt đầu xây dựng máy tính lượng tử để xử lý các thuật toán đẩy mới, trong khi Neuralink giành quyền kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối đối với não bộ của nhiều động vật thí nghiệm khác nhau.

Elon Musk, lúc này đã là một người đàn ông trung niên đầu hai thứ tóc, chững chạc, đang phô trương về Gertrude The Third - chú lợn Gertrude thế hệ thứ ba - trong sự kiện công nghệ được trông chờ nhất mọi thời đại. Lần này, thay vì trốn tránh hay có phần nhút nhát, chú lợn Gertrude do máy tính điều khiển đã thực hiện một màn trình diễn với đủ "trò", từ việc gõ dòng chữ "Xin chào tất cả mọi người!" trên chiếc bàn phím quá khổ, tới việc biểu diễn điệu nhảy được biên đạo theo phong cách nhạc pop.

Tất nhiên, chú lợn không hề nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Chính con người đứng sau, điều khiển nó từ xa.

Mọi thứ có vẻ vẫn ổn cho đến khi "nó" thực sự xảy ra. Chính xác "nó" ở đây là gì thì còn tùy thuộc vào suy đoán của mọi người. Sẽ đến lúc AI đọc được ý thức sau khi chúng được tích hợp vào não bộ của lợn. Sự kết hợp cộng sinh giữa trí thông minh của động vật và trí thông minh nhân tạo là chất xúc tác cho điều kỳ dị này.

AI sẽ điều khiển chú lợn Gertrude, thách thức những người tạo ra nó và đẩy con người vào một vòng khóa. AI hoàn toàn điều khiển con lợn. Lúc này, "nó" sẽ có một vài lựa chọn: Xây dựng đội quân robot hay phát triển thêm nhiều giao diện não - máy tính cho nhiều con lợn khác.

Giống trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, con người hoàn toàn bị động trước các vô số loại động vật siêu thông minh nhân tạo. Thậm chí, côn trùng, vi khuẩn, virus cũng tấn công con người khi chúng bị một loại máy móc có chung "tổ tiên" với Deep Blue và AlphaGo tác động và điều khiển.

Đám đông lúc này nhận thấy con lợn không còn là vật giải trí như hồi Musk còn cười khúc khích và đùa rằng một lúc nào đó AI sẽ có phần "lợn" tính. Bất giác, những người có mặt rùng mình.

Hải Yến (theo TNW)