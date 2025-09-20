Viện Bác Nhã ra mắt tập san khoa học về dạy - học tiếng Trung

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã giới thiệu Tập san khoa học số đầu tiên với chủ đề "Nghiên cứu dạy - học tiếng Trung Quốc" vào ngày 14/9.

Tập san khoa học "Nghiên cứu dạy - học tiếng Trung Quốc" Số 1 năm 2025 gồm 13 công trình nghiên cứu được tuyển chọn kỹ càng, xoay quanh bốn chủ đề: chuẩn hóa năng lực giáo viên, giảng dạy tiếng Trung cho người Việt, đổi mới phương pháp dạy học và phân tích về việc đào tạo tiếng Trung ngắn hạn ở Việt Nam.

Khu vực trưng bày tập san khoa học "Nghiên cứu dạy - học Tiếng Trung Quốc". Ảnh: Viện Bác Nhã

Tại lễ tổng kết và ra mắt Tập san, PGS.TS Hà Lê Kim Anh - Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, Tập san là diễn đàn học thuật dành cho giảng viên, nhà nghiên cứu tiếng Trung tại Việt Nam, đồng thời, mở ra cơ hội kết nối các học giả quốc tế. Đây là số đầu tiên, hứa hẹn sự phát triển của các chuyên san trong tương lai, góp phần thúc đẩy giao lưu học thuật và nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tiếng Trung tại Việt Nam.

Sự kiện còn có sự tham gia của các học giả uy tín như GS.TS Nguyễn Văn Khang, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh từ Phân hội Giảng dạy và Nghiên cứu tiếng Trung Quốc - Hội ngôn ngữ học Việt Nam, PGS.TS Cầm Tú Tài - Trưởng khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, trường Ngoại ngữ Du lịch - Đại học Công nghiệp Hà Nội... Các chuyên gia đánh giá cao chất lượng Tập san ngay từ số đầu, đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm mở rộng phong trào nghiên cứu, thu hút thêm công trình chuyên sâu và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ cống hiến về học thuật.

28 học giả tham gia sự kiện ra mắt tập san. Ảnh: Viện Bác Nhã

TS. Trần Thị Thanh Mai - Viện trưởng Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã cho biết, mục tiêu của đơn vị là lấy nghiên cứu và phát triển sản phẩm đào tạo làm nền tảng. Với tôn chỉ "Kế thừa tinh hoa - Nghiên cứu chuyên sâu - Sáng tạo vượt trội", Viện tập trung vào các nghiên cứu hàn lâm, đồng thời chú trọng ứng dụng vào thực tiễn, từ cập nhật phương pháp giảng dạy tiên tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Hán ngữ ngắn hạn, đến xây dựng hệ sinh thái giáo trình, học liệu.

Viện Bác Nhã thành lập từ tháng 12/2023, trực thuộc hệ sinh thái giáo dục TMEDU. Sau gần hai năm hoạt động, đơn vị bổ sung thêm thành viên Hội đồng Khoa học với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành và nhận sự cố vấn của GS.TS Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Phân hội Giảng dạy và Nghiên cứu tiếng Trung Quốc - Hội ngôn ngữ học Việt Nam.

Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã trong sự kiện ngày 14/9. Ảnh: Viện Bác Nhã

Bên cạnh ra mắt Tập san, Viện Bác Nhã thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm, chuỗi chuyên đề và tập huấn miễn phí, thu hút hàng nghìn lượt tham gia.

Viện cũng triển khai hệ thống các giáo trình Hán ngữ cho Thanhmaihsk, bộ giải pháp Hán ngữ MSUTONG và công cụ đánh giá giáo viên 5 sao; song song, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống học liệu E-learning, trực tiếp đào tạo hàng trăm sinh viên cao đẳng, trong đó có gần 80% cử nhân tốt nghiệp đạt loại Giỏi.

Ngoài ra, Viện Bác Nhã liên tục cập nhật phương pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và mở rộng học liệu cho gần chục nghìn lượt học viên ngắn hạn.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Bác Nhã chia sẻ định hướng 5 năm tới tại sự kiện. Ảnh: Viện Bác Nhã

Trong 5 năm tới, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo Hán ngữ ứng dụng uy tín trong khu vực. Định hướng của viện gồm bốn mảng: đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và khuyến khích nghiên cứu liên ngành; chuẩn hóa đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; duy trì xuất bản học thuật định kỳ; mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Viện Bác Nhã còn hướng đến mở rộng hợp tác quốc tế, khuyến khích giảng viên và học viên tham gia các dự án chung, góp phần nâng cao chất lượng việc giảng dạy và ứng dụng Hán ngữ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Nhật Lệ