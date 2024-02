Viên An Group độc quyền thương hiệu Yi He Tang tại Việt Nam

Viên An Group ký hợp tác độc quyền với Tập đoàn Yihuiyin, sở hữu và sử dụng thương hiệu trà sữa Yi He Tang tại Việt Nam.

Sự kiện ký kết diễn ra ngày 19/1, tại Vũ Hán (Trung Quốc), đánh dấu việc Viên An Group tuyên bố tiếp tục độc quyền sở hữu thương hiệu trà sữa Yi He Tang tại thị trường Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác lần này còn là bước đi mạnh mẽ trong việc khẳng định tính độc quyền của Viên An Group trong quản lý thương hiệu.

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty TNHH TMDV Viên An Group và Tập đoàn Yihuiyin. Ảnh: Viên An Group

Bà Nguyễn Viên An - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Viên An Group cho biết, thời gian trước, doanh nghiệp từng vấp phải ý kiến tranh cãi về sở hữu và sử dụng thương hiệu tại Việt Nam. Để tránh mất lòng tin với khách hàng, công ty đã đưa ra những giấy tờ có liên quan chứng minh tính độc quyền của mình.

Song song đó, doanh nghiệp đã đã tận dụng những cơ hội để xây dựng uy tín cho Yi He Tang Vietnam bằng việc nỗ lực đưa ra những sản phẩm chất lượng tới tay người tiêu dùng.

"Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng một hình ảnh thương hiệu mạnh, cải tiến chất lượng sản phẩm, việc tiếp tục được trao quyền sử dụng thương hiệu sẽ là chìa khóa giúp chúng tôi đến gần hơn với khách hàng", bà Viên An nói.

Đội ngũ Công ty TNHH TMDV Viên An Group chụp ảnh cùng Chủ tịch Tập đoàn Yihuiyin. Ảnh: Viên An Group

Với động thái này, Công ty TNHH TMDV Viên An Group không chỉ khẳng định vị thế độc quyền sở hữu thương hiệu Yi He Tang thị trường F&B Việt Nam mà còn chứng minh cam kết không ngừng phát triển và mang lại những giá trị đặc biệt cho khách hàng.

Hình ảnh cửa hàng Yi He Tang tại Việt Nam. Ảnh: Viên An Group

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, Công ty TNHH TMDV Viên An Group sẽ tập trung chiến lược đổi mới, liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, nâng cao uy tín thương hiệu Yi He Tang.

(Nguồn: Viên An Group)