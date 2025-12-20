Viêm niệu đạo sau 'massage thư giãn bằng tay'

Nam thanh niên 37 tuổi đi tiểu nóng rát sau thời gian dài sử dụng dịch vụ massage thư giãn kèm kích thích bằng tay dù không quan hệ xâm nhập.

Ngày 18/12, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết các triệu chứng xuất hiện khoảng một tuần sau lần bệnh nhân đi massage gần đây. Ba tháng trước đó, người này thường xuyên đến cơ sở dịch vụ này xông hơi, ngồi bồn sục và được nhân viên dùng tay kích thích dương vật đến xuất tinh nhưng không quan hệ xâm nhập hay quan hệ miệng. Vợ anh khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường.

Bác sĩ khám không ghi nhận tổn thương rõ ràng ở dương vật bệnh nhân, chỉ có ít dịch trong niệu đạo. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị viêm niệu đạo do Mycoplasma genitalium - loại vi khuẩn có thể lây qua tiếp xúc tình dục không xâm nhập, đặc biệt trong điều kiện vệ sinh kém. Được điều trị kháng sinh đúng phác đồ và kiêng quan hệ, các triệu chứng của bệnh nhân hết hoàn toàn sau hai tuần.

Xét nghiệm cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Duy, nhiều nam giới lầm tưởng "chỉ massage, không quan hệ" là an toàn, trong khi vi khuẩn, nấm vẫn có thể lây qua tay, khăn, bồn tắm hoặc dịch tiết nếu vệ sinh không đảm bảo. Chỉ cần dịch tiết tiếp xúc trực tiếp với niệu đạo là đủ gây viêm.

Ngoài viêm niệu đạo, nhiều trường hợp viêm bao quy đầu, nấm bẹn tái phát liên quan các dịch vụ massage kích dục không lành mạnh. Môi trường ẩm nóng sau xông hơi, ngâm bồn, quần lót bó sát và vệ sinh kém, tạo điều kiện thuận lợi mầm bệnh xâm nhập.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới nên tránh các cơ sở massage không phép, không rõ quy trình vệ sinh. Không dùng chung khăn, đồ lót. Giữ vùng sinh dục khô thoáng và đi khám sớm khi có biểu hiện tiểu buốt, rỉ dịch niệu đạo, ngứa rát hoặc tổn thương vùng kín.

Lê Phương