Viêm nhiễm do không vệ sinh bao quy đầu

Nam thanh niên, 25 tuổi, ngứa, nóng rát quy đầu kèm mùi hôi khó chịu do nhiễm nấm vùng kín bởi chưa từng lộn bao quy đầu để vệ sinh.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, ghi nhận bệnh nhân có nhiều bựa sinh dục, vùng quy đầu đỏ và có vết trợt nông, cấy dịch kết quả dương tính nấm Candida. Sau khi được vệ sinh đúng cách và điều trị bằng thuốc kháng nấm tại chỗ, bệnh nhân hồi phục sau một tuần.

Theo bác sĩ Duy, vệ sinh bộ phận sinh dục đúng cách là một yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý viêm nhiễm và rối loạn chức năng sinh sản - tình dục. Tuy nhiên, không ít nam giới chủ quan hoặc thiếu kiến thức, dẫn đến vệ sinh không đúng cách hoặc không thường xuyên, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm, chất bẩn và bựa sinh dục tích tụ, gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe.

Bựa sinh dục là hỗn hợp gồm tế bào biểu mô bong tróc, bã nhờn và vi khuẩn - thường tích tụ dưới lớp da bao quy đầu ở nam chưa cắt bao quy đầu hoặc vệ sinh không đầy đủ. Nếu không được làm sạch thường xuyên, bựa sinh dục sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm vùng sinh dục và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Theo nghiên cứu của Dinh và cộng sự trên International Journal of Infectious Diseases, nam giới có thói quen vệ sinh kém có nguy cơ mắc viêm quy đầu - bao quy đầu cao gấp 3 lần so với nhóm vệ sinh thường xuyên. Tình trạng này thường gặp ở người chưa cắt bao quy đầu, gây ngứa, rát, sưng đỏ, tiết dịch trắng, hôi, kèm tiểu buốt. Tác nhân thường gặp gồm vi khuẩn gram âm, nấm Candida albicans hoặc ký sinh trùng Trichomonas.

Không chỉ gây viêm quy đầu, vệ sinh kém còn có thể dẫn đến viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn lan ngược dòng, với biểu hiện tiểu khó, ngắt quãng, đau tầng sinh môn, rối loạn xuất tinh. Tổn thương vi mô niêm mạc do nhiễm trùng còn tạo "cửa ngõ" cho virus HPV, HIV, Herpes xâm nhập. Mặc dù hiếm gặp, viêm nhiễm mạn tính kèm bựa sinh dục tích tụ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư tế bào vảy ở dương vật.

Ngoài ra, vi khuẩn từ bựa sinh dục hoặc chất bẩn có thể xâm nhập niệu đạo, gây viêm niệu đạo, viêm bàng quang với triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, đau vùng hạ vị. Trường hợp gần đây, một người đàn ông 39 tuổi đến khám vì tiểu buốt kéo dài và cảm giác "ê ê" vùng tầng sinh môn. Anh cho biết chỉ "rửa sơ" sau quan hệ, không lộn rửa bao quy đầu. Xét nghiệm phát hiện trực khuẩn gram âm gây viêm niệu đạo. Sau hai tuần điều trị kháng sinh và được hướng dẫn vệ sinh đúng cách, tình trạng cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Bác sĩ khuyến cáo nam giới lộn nhẹ bao quy đầu mỗi khi tắm hoặc đi vệ sinh, rửa bằng nước sạch, dung dịch vệ sinh nam hoặc xà phòng dịu nhẹ. Không dùng xà phòng kháng khuẩn mạnh vì dễ gây kích ứng. Lau khô sau khi rửa để tránh ẩm ướt. Sau quan hệ, nên đi tiểu và vệ sinh vùng sinh dục bằng nước sạch. Mặc quần lót khô, sạch, thoáng khí, thay mỗi ngày

Nam giới chưa cắt bao quy đầu hoặc có hẹp bao quy đầu nên đặc biệt chú ý vì dễ tích tụ chất bẩn. Nếu bao quy đầu không lộn ra được hoặc gây đau khi lộn, nên đi khám để xem xét chỉ định cắt bao quy đầu.

Cần đi khám nam khoa khi có dấu hiệu ngứa, rát, sưng đỏ ở quy đầu, xuất hiện bựa trắng, mùi hôi, tiết dịch bất thường, hoặc tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu mủ, đau tầng sinh môn, xuất tinh đau, bao quy đầu không thể lộn ra để vệ sinh. Tránh tự ý dùng thuốc bôi không rõ nguồn gốc hoặc rửa bằng nước muối, lá cây dân gian khi chưa được tư vấn y khoa.

Lê Phương