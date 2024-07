Viêm mô bào từ vết thương chó cắn

Hải PhòngNgười đàn ông 65 tuổi bị chó cắn vào ngón tay, vệ sinh vết thương bằng nước muối, 5 ngày sau sốt cao, sưng toàn bộ tay và có mủ.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chẩn đoán ông bị viêm mô bào bàn tay, theo dõi nhiễm khuẩn huyết. Sau hai ngày điều trị bằng kháng sinh, bệnh nhân nhiễm trùng tiến triển nặng, vùng viêm tấy lan rộng, viêm phổi hai bên. Bác sĩ chọc hút ổ áp xe vùng mu bàn tay phải, chích rạch tháo mủ. Hiện, bệnh nhân ổn định, vùng tổn thương đỡ sưng nề, da phục hồi dần, thân nhiệt trở về bình thường.

Tổn thương viêm mô bào bàn tay của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 31/7, bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, khoa Bệnh Lây đường tiêu hóa, Bệnh viện 108, cho biết viêm mô tế bào là tình trạng nhiễm khuẩn mô mềm cấp tính, nguyên nhân thường do khuẩn Streptococcus hoặc Staphylococci. Trường hợp nhẹ do nhiễm trùng cục bộ có thể xuất hiện mẩn đỏ ở một vùng da. Trường hợp nặng gây sốt và các hạch bạch huyết khu vực có thể sưng to, thậm chí nhiễm khuẩn huyết.B

Biểu hiện của viêm mô bào nhiễm khuẩn mô mềm thường đau nhanh, tụt huyết áp, mê sảng hoặc sưng nề da. Da đỏ và đau ở chi dưới, màu tổn thương giống màu cam và ranh giới không rõ ràng. Bệnh nhân bị xuất huyết dưới da. Bọng nước phát triển và vỡ, có thể hoại tử da ở vùng tổn thương. Bệnh nhân có thể sốt, ớn lạnh, tim đập nhanh, nhức đầu, tụt huyết áp và mê sảng.

Viêm mô tế bào là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra ở các lớp sâu của da, thường khởi phát đột ngột và đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, khi có biểu hiện viêm mô bào cần đến bệnh viện để được xử lý.

Khi bị chó cắn, cần sơ cứu và rửa ngay vết thương bằng xà phòng hoặc nước sạch trong vòng 15 phút. Tốt nhất nên rửa vết thương dưới vòi nước chảy, sau đó sát trùng lại bằng cồn hoặc cồn i-ốt. Nạn nhân bị mất máu quá nhiều cần đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu cầm máu kịp thời, đồng thời tiêm vaccine phòng ngừa bệnh dại.

Lê Nga