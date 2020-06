Viejet chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu

Đại hội cổ đông Vietjet hôm 27/6 thông qua kế hoạch chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu, kỳ vọng có lợi nhuận mảng vận tải hàng không trong năm nay.

Năm 2019 tiếp tục là năm hoạt động tăng trưởng cao và phát triển bền vững của doanh nghiệp này với những kết quả kinh doanh nổi bật, đánh dấu hành trình vận chuyển 100 triệu hành khách của hãng hàng không thế hệ mới.

Trong năm qua, doanh thu vận tải hàng không của hãng này sau kiểm toán đạt 41.252 tỷ đồng, tăng 22%. Lợi nhuận trước thuế 3.869 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2018. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt lần lượt là 50.603 tỷ đồng và 4.569 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu phụ trợ đạt 11.340 tỷ, tăng 36% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu phụ trợ dịch chuyển từ 25,3% năm 2018 lên 30,4% trong tổng doanh thu vận chuyển, đưa Vietjet vào top các hãng hàng không có tỷ lệ doanh thu phụ trợ trên tổng doanh thu cao nhất thế giới.

Cũng trong năm qua, hãng hàng không này mở rộng thêm 34 đường bay, nâng mạng đường bay lên 139, trong đó có 44 đường bay nội địa, 95 đường bay quốc tế, vận chuyển hơn 25 triệu lượt khách, đạt mốc vận chuyển 100 triệu hành khách. Đây được xem là nền tảng tốt để Vietjet bật tăng trở lại sau dịch.

Vietjet tổ chức đại hội cổ đông hôm 27/6, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, biểu quyết thông qua báo cáo kiểm toán 2019 và kế hoạch phát triển trong năm 2020.

Bên cạnh đó Học viện Hàng không Vietjet cũng đã được đầu tư, mở rộng, đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển bền vững của hãng này, tạo cơ sở đào tạo chuyên ngành quy mô hiện đại hàng đầu khu vực.

Kết quả kinh doanh của Vietjet trong năm qua được công nhận thông qua hàng loạt các giải thưởng lớn. Trong đó có giải doanh nghiệp tốt nhất ngành hàng không tại Đông Nam Á do ASIAN-BAC trao tặng. Vietjet cũng được vinh danh hãng hàng không chi phí thấp của năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương do CAPA trao tặng. Doanh nghiệp này cũng vào top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes đề cử, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm của AirFinance Journal...

Thành công trong năm qua đã giúp Vietjet trở thành một hãng hàng không giữ vai trò trọng yếu, góp phần vào sự phát triển của ngành hàng không và phục hồi kinh tế trong nước lẫn quốc tế.

Từ đầu năm đến nay, ngành hàng không Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ Covid-19 nhưng đã nhanh chóng phục hồi thị trường nội địa, đi trước so với các nước khác.

Ngay sau khi thị trường hàng không nội địa khôi phục, hãng hàng không này đã nhanh chóng triển khai chiến dịch "Trở lại bầu trời" và khai trương 8 đường bay mới, nâng tổng số đường bay nội địa lên 53 đường bay. Thái Vietjet cũng là hãng hàng không đầu tiên khai thác trở lại tại sân bay Phuket (Thái Lan), khai trương thêm 5 đường bay nội địa tại nước này.

Sau khi hoàn thành khôi phục và mở rộng mạng bay nội địa, Vietjet cùng ngành hàng không Việt Nam đang sẵn sàng cho giai đoạn trở lại các đường bay quốc tế từ tháng 7, với tâm thế kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn y tế cho hành khách và nhân viên, góp phần quan trọng trong phục hồi kinh tế và đầu tư.

Trong bối cảnh toàn ngành hàng không thế giới đứng trước thách thức to lớn, Viejtet kỳ vọng có lợi nhuận mảng cốt lõi - vận tải hàng không.

Hiện tại, Chính phủ triển khai nhiều chương trình, giải pháp hỗ trợ thiết thực cho các hãng hàng không như giảm thuế, phí, hỗ trợ nguồn vốn chi phí thấp. Trên tinh thần đó, kế hoạch đến cuối năm 2020, Vietjet dự kiến khai thác 90 tàu bay với hơn 118.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 20 triệu hành khách.

Năm 2020 cũng là năm hãng hàng không này tập trung các giải pháp kiểm soát tốt chi phí như phát triển mảng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, mua sắm tàu bay, đa dạng hóa các phương án tài trợ vốn, mở rộng dịch vụ tự phục vụ mặt đất kỹ thuật, đặt mục tiêu mảng kinh doanh cốt lõi là vận tải hàng không có lợi nhuận trong năm nay.

Hãng này cũng sẽ phát triển nhóm khách hàng trung thành, tăng cường hiệu quả hoạt động tài chính và các ứng dụng trên nền tảng thương mại điện tử, chuyển đổi số hệ thống vận hành, khai thác bằng việc ứng dụng các phần mềm quản lý tiên tiến, tổ chức khoa học mạng đường bay, đội tàu bay.

Đại hội cổ đông Vietjet cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức 2019 tới 50% bằng cổ phiếu. Đây được xem là kết quả tích lũy tài chính từ chặng đường phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, minh bạch hoạt động, mang lại giá trị cao cho nhà đầu tư trong nhiều năm qua.

Trước diễn biến toàn cầu của Covid-19, nhờ nguồn lực về hệ thống quản trị, đội tàu bay hiện đại, chiến lược kinh doanh linh hoạt, nhất là năng lực tài chính mạnh, Vietjet góp phần tạo nền tảng phục hồi, nắm bắt cơ hội phát triển bền vững cho ngành hàng không Việt Nam từ năm 2020.

Minh Anh