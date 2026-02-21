Việc lương thấp gần nhà hay lương cao xa nhà?

Vợ không đồng ý cho tôi đi làm xa nhà, còn la tôi một trận khi nghe tôi có ý định làm xa.

Tôi và vợ làm chung văn phòng, chỗ làm gần nhà. Tuy nhiên bộ phận của tôi lương hơi thấp, có dư hàng tháng nhưng không nhiều. Công việc của vợ lương ổn hơn tôi. Tôi có nhiều mối quen giới thiệu làm lương gấp rưỡi, có chỗ gấp đôi chỗ hiện tại nhưng phải đi xa các tỉnh. Ý định của tôi muốn ra ngoài làm vài năm để gom góp một số tiền chuẩn bị cho chỗ ở, sinh con (chúng tôi dự định ra ở riêng sau khi sinh con).

Khi trao đổi với vợ về vấn đề này, ý kiến của tôi liền bị bác bỏ, vợ còn la tôi một trận (nhiều lần như vậy). Cô ấy nói tìm được chỗ làm chung mà gần nhà rất khó, tuy lương hơi thấp nhưng về lâu dài sẽ ổn định ở đây. Tôi nên làm thế nào đây?

Quốc Huy