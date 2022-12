Việc làm tương lai đòi hỏi kỹ năng gì?

Tỷ lệ công việc yêu cầu kỹ năng số ngày càng tăng, đòi hỏi ứng viên cần biết lập trình, phân tích dữ liệu… để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của xã hội.

Trong báo cáo "Cơ hội Kỹ năng số cho mọi người", Randstad và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã phân tích hơn 400 triệu tin tuyển dụng đăng tải trực tuyến trong 10 năm trên 10 quốc gia để làm nổi bật những nghề nghiệp, kỹ năng có nhu cầu cao nhất trên thị trường lao động.

Theo đó, kết quả cho thấy, các công việc yêu cầu kỹ năng số chiếm 6-12% tổng số vị trí tuyển dụng. Con số này có xu hướng tăng đều đặn. Các tin tuyển dụng cho vai trò kỹ thuật số ở Mỹ (2018 - 2021) tăng 24%. Trong đó, các tin đăng tuyển kỹ sư dữ liệu tăng nhanh nhất với mức 116%.

Xu hướng hướng tới nơi làm việc kỹ thuật số mang đến cả cơ hội cùng thách thức cho người sử dụng lao động và người lao động. Các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để tuyển dụng và giữ chân nhân tài. Mặt khác, cơ quan quản lý, hệ thống giáo dục và chính phủ cũng phải đầu tư vào việc hỗ trợ lực lượng lao động phát triển các kỹ năng kỹ thuật số cần thiết để phát triển trong thị trường lao động tương lai.

Các công việc yêu cầu kỹ năng số ngày càng tăng trên thị trường việc làm toàn cầu. Ảnh: WE Forum

Dữ liệu phân tích xác định các kỹ năng kỹ thuật số sẽ đóng vai trò chính trong ít nhất năm lĩnh vực sau:

Phân tích dữ liệu nâng cao: Các tin tuyển dụng đề cập đến kỹ năng dữ liệu nâng cao như học máy (machine learning) hoặc phân tích dữ liệu nhiều hơn so với một thập kỷ trước. Đây cũng được coi là yêu cầu trong phạm vi công việc và bối cảnh rộng hơn. Nhu cầu về những kỹ năng này đang tràn ngập thị trường lao động, trải rộng trên các lĩnh vực và nghề nghiệp khác nhau.

An ninh mạng: Sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng đã thúc đẩy việc tìm kiếm các chuyên gia an ninh trên nền tảng này. Kiến thức về an ninh mạng được yêu cầu trong nhiều vai trò khác nhau, từ công việc quản lý đến nhà phân tích.

Lập trình: Việc kinh doanh online và các công nghệ kỹ thuật số khác dẫn đến nhu cầu kỹ năng lập trình ngày càng tăng trên diện rộng, đặc biệt là các ngôn ngữ dễ viết như JavaScript hoặc Python.

Tự động hóa và IoT: Sự phát triển của nhà và thiết bị thông minh đang thúc đẩy nhu cầu về kỹ năng tự động hóa, IoT (Internet vạn vật). Tầm quan trọng của kiến thức về phần mềm kỹ thuật có sự hỗ trợ từ máy tính sẽ tiếp tục tăng khi việc áp dụng IoT sang các lĩnh vực kinh doanh mới.

Kỹ năng kinh doanh và bán hàng thời đại số: Nhu cầu về các kỹ năng truyền thông xã hội đang tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, ứng viên có những kỹ năng kỹ thuật số khác như phân tích trang web hoặc tiếp thị trực tuyến cũng được nhiều nhà tuyển dụng săn đón.

Để thành công trong kỷ nguyên AI và IoT, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và nhân sự cần đầu tư đào tạo lại kỹ năng trên diện rộng và thay đổi phương thức làm việc. Một phần quan trọng của quá trình chuyển đổi là vạch ra các vai trò công việc đang suy giảm và mới nổi, sau đó, xây dựng lộ trình chuyển đổi người lao động từ vai trò trước sang vai trò sau.

Theo phân tích của Randstad, các ưu tiên hàng đầu cần đào tạo lại cho người lao động là phân tích dữ liệu web, marketing trực tuyến, sale online, SEO copyright, quản lý thương hiệu, quảng cáo trực tuyến, quản lý marketing...

Ngoài ra, với tốc độ thay đổi công nghệ nhanh chóng tại nơi làm việc, các tổ chức theo đó phải tìm ra các chiến lược đào tạo lại và nâng cao kỹ năng kéo dài toàn bộ thời gian làm việc của nhân viên. Ví dụ, lộ trình đào tạo ngắn và có mục tiêu, chứng chỉ ngắn hạn... có thể cung cấp các cơ hội học tập phù hợp cho người lao động.

Nguyên Chương (Theo WEF)