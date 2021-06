Việc làm mới ở Mỹ tăng mạnh

Biden ca ngợi kế hoạch phục hồi của ông đã hiệu quả khi lượng việc làm mới tạo ra trong tháng 5 gấp đôi so với tháng 4.

Báo cáo của Bộ Lao động công bố hôm 4/6 cho biết, Mỹ đã có thêm 559.000 việc làm phi nông nghiệp mới trong tháng 5, thấp hơn so với dự đoán khoảng 671.000 việc làm theo các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones.

Tuy nhiên, con số này đã gấp đôi mức 278.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 4. Tháng qua, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm từ 6,1% xuống 5,8%, tốt hơn so với ước tính là 5,9%. Tổng thống Joe Biden tuyên bố, đây không phải là sự may mắn mà kế hoạch phục hồi của ông đã đúng hướng, giúp Mỹ vượt "cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 100 năm qua".

"Việc làm tốt lên. Tiền lương tăng. Sản xuất đang khả quan. Tăng trưởng đi lên. Số người có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ lên cao. Nước Mỹ cuối cùng cũng đang trên đường trở lại", ông Biden tuyên bố.

Gia tăng tuyển dụng trong tháng trước nhờ vào sự dẫn đầu của ngành giải trí và khách sạn với 292.000 việc làm mới. Việc làm trong lĩnh vực giáo dục của chính quyền địa phương cũng tăng thêm 53.000, ngành sản xuất thêm 23.000 nhưng việc làm trong lĩnh vực xây dựng giảm 20.000.

Bảng tuyển dụng của một nhà hàng tại Tampa, Florida, hôm 1/6. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, so với mức cao nhất vào tháng 2/2020, thị trường vẫn còn ít hơn 7,6 triệu việc làm. Khoảng 9,3 triệu người được xếp vào nhóm thất nghiệp chính thức vào tháng trước. "Vẫn còn rất nhiều người thất nghiệp, nhưng dường như không nhiều háo hức để đi làm. Sẽ có nhiều người được thuê hơn nếu các nhà tuyển dụng có thể tìm được nhiều người hơn", Chris Low, Chuyên gia kinh tế trưởng tại FHN Financial (New York), đánh giá.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ít nhất một nửa dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Điều đó cho phép các nhà chức trách trên toàn quốc dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến Covid-19 đối với các doanh nghiệp, vốn gần như làm tê liệt nền kinh tế vào giai đoạn đầu.

Nhưng sự mở cửa trở lại của nền kinh tế đang làm căng thẳng chuỗi cung ứng. Hàng triệu công nhân, chủ yếu là phụ nữ, vẫn ở nhà vì hầu hết trường học chưa chuyển sang học trực tiếp toàn thời gian. Mặc dù vaccine được tiếp cận rộng rãi, một bộ phận dân số vẫn không muốn tiêm chủng. Đây là điều mà các chuyên gia lao động cho biết đang ngăn cản một số người quay trở lại làm việc.

Cùng với việc làm cải thiện, thu nhập bình quân hàng giờ của người Mỹ cũng tăng 2% so với cùng kỳ 2020, cao hơn đáng kể mức 0,4% của tháng 4. Tuy nhiên, các nhà kinh tế không đánh giá cao con số này, vì cho rằng sự tăng trưởng là do những người đi làm trở lại đa phần là nhân viên có vị trị thu nhập cao.

Mặt khác, tăng trưởng lương càng củng cố lập luận của một số nhà kinh tế rằng lạm phát cao hơn có thể kéo dài chứ không nhất thời như hình dung của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Lạm phát của Mỹ tháng 4 đã tăng 3,1%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/1992. Song, hầu hết các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ không sớm rút lại các biện pháp kích thích kinh tế.

Phiên An (theo CNBC, Reuters)