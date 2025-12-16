Vie Limo đầu tư dịch vụ nâng cao trải nghiệm cho người đi xe

Vie Limo trang bị dòng ghế Boeing, đầu tư vào tiện nghi, công nghệ và quy trình phục vụ nhằm mang đến trải nghiệm thoải mái, riêng tư cho khách di chuyển giữa TP HCM và Vũng Tàu.

Theo đại diện Vie Limo, thị trường du lịch gần đang trở nên sôi động khi ngày càng nhiều người chọn các chuyến đi ngắn để nghỉ ngơi cuối tuần, du khách trẻ, ưu tiên sự nhanh gọn, thoải mái và tiện lợi. Từ nhu cầu này, hãng phát triển dòng "Limousine ghế Boeing", tích hợp tính năng massage, giải trí và sạc nhanh, mang đến cảm giác thư giãn suốt hành trình.

Các mẫu xe của Vie Limo phục vụ khách trên các tuyến TP HCM - Vũng Tàu và các điểm đến du lịch. Ảnh: Vie Limo

Vie Limo đầu tư riêng thiết kế nội thất mang phong cách hiện đại và tinh giản. Mỗi xe có màu sắc riêng theo xu hướng (Color of the Year - màu của năm), ghế Boeing bọc da Nappa, tích hợp chỉnh điện, thắt dây an toàn ba điểm, có thể lắp ghế trẻ em.

Hành khách được trang bị màn hình tablet, hệ thống âm thanh JBL và bộ karaoke mini cho chuyến đi nhóm bạn. Không gian xe được tối ưu có thể đóng, mở để đảm bảo sự riêng tư, hạn chế tiếng ồn và ánh sáng.

Vie Limo cũng chú trọng yếu tố con người, xem đội ngũ tài xế là "động cơ" của chất lượng dịch vụ. Các tài xế được đào tạo về quy tắc phục vụ, kỹ năng xử lý tình huống và thái độ chuyên nghiệp, giúp hành khách cảm thấy an tâm và thoải mái trong suốt chuyến đi.

Nội thất trong xe của Vie Limo. Ảnh: Vie Limo

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của hãng vận hành 24/7, hỗ trợ đặt vé nhanh, nhắc chuyến, theo dõi hành trình và phản hồi trực tiếp. "Quy trình này từng chỉ có ở phân khúc khách sạn hoặc hàng không cao cấp, nay được Vie Limo áp dụng cho loại hình du lịch gần", đại diện Vie Limo nói.

Bên cạnh tuyến cố định Sài Gòn - Vũng Tàu, đơn vị còn cung cấp dịch vụ thuê xe VIP dành cho doanh nghiệp, nhóm khách hoặc sự kiện đặc biệt. Mỗi xe được thiết kế với phong cách nội thất riêng, tạo dấu ấn cá nhân hóa cho từng khách hàng và giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh khi đón đối tác, khách VIP hoặc tổ chức sự kiện.

Để tối ưu hành trình cho người dùng, Vie Limo phát triển thêm gói combo du lịch kết hợp xe "limousine" và khách sạn tại các điểm đến như Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, Phan Thiết - Mũi Né. Với hình thức này, hành khách được đưa đón tận nhà, tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và đảm bảo trải nghiệm liền mạch, đặc biệt phù hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Giá vé xe đi Vũng Tàu mỗi lượt từ 210.000 đến 230.000 đồng. Vie Limo vận hành xe liên tục từ 5h sáng đến 21h mỗi ngày.

Các ghế được bọc ba, vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Vie Limo

Hãng cho biết, các combo (gói sản phẩm) hiện được ưa chuộng như Mercure 5 sao Vũng Tàu kèm vé khứ hồi với giá khoảng 1,4 triệu đồng mỗi người, Imperial 5 sao 1,5 triệu đồng, Ibis 4 sao 1,1 triệu đồng, Pullman 5 sao 1,5 triệu đồng hay Premier Pearl 5 sao 1,2 triệu đồng.

Thái Anh