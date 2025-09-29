Vidotour vào top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam 2025

Vidotour được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất tại Lễ trao giải Du lịch Việt Nam 2025, ngày 27/9.

Lễ trao giải Du lịch Việt Nam 2025 do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Báo Văn hóa tổ chức. Bà Đinh Thi Thu Hương - Giám đốc Vidotour CN Hà Nội cho biết giải thưởng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.

Đại diện Vidotour góp mặt tại lễ trao giải, ngày 27/9. Ảnh: Vidotour

"Nhờ có sự ủng hộ của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, đã tạo điều kiện cho công ty phát triển và đạt thành tựu hôm nay", bà Hương nói.

Vidotour là thành viên của Vidogroup, bao gồm các công ty lữ hành Viantravel, Vidodour, Coco dinning, Đông Dương và Lý Club, hoạt động trong lĩnh vực du lịch và thương mại và nhà hàng. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị luôn xem chất lượng dịch vụ là giá trị cốt lõi, tập trung xây dựng hệ thống du lịch chuyên nghiệp từ thiết kế tour đến chăm sóc khách hàng. Những năm qua, Vidotour không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng mạng lưới đối tác và ứng dụng công nghệ hiện đại để gia tăng đón khách quốc tế đến Việt Nam.

Bà Đinh Thị Thu Hương đại diện Vidotour nhận giải tại sự kiện. Ảnh: Vidotour

Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức từ năm 1999, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung, đồng thời giới thiệu đến du khách những thương hiệu uy tín, chất lượng.

Trở lại sau 5 năm gián đoạn, lễ trao giải quy tụ lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, đại diện doanh nghiệp lữ hành hàng đầu, khách sạn, resort, điểm du lịch nổi tiếng cùng các chuyên gia, nhà báo chuyên ngành du lịch trong nước.

Đan Minh