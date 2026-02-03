Video tách vàng từ rác điện tử gây sốt ở Trung Quốc

Video người đàn ông ở Quảng Đông thu được cục vàng nặng 191 g từ phế liệu điện tử thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.

A Kiều, người làm nghề tinh chế phế liệu kim loại ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, cuối tháng trước đăng video quy trình chiết xuất vàng từ phế liệu. Trong video, A Kiều đổ các thẻ SIM, linh kiện điện tử đã qua sử dụng vào thùng chứa hóa chất, sử dụng các phản ứng hóa học để tách vàng khỏi phế liệu.

Sau khi lọc và nung chảy hỗn hợp, anh thu được cục vàng nặng 191 g, trị giá gần 200.000 nhân dân tệ (29.000 USD). Video gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, đến nay đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem, trong bối cảnh giá vàng tăng cao.

A Kiều cho hay anh sử dụng gần hai tấn phế liệu để chiết xuất số vàng này, đa phần là chip trong ngành điện tử viễn thông cũng như thẻ SIM phế liệu. Anh cho biết các bộ phận quan trọng của thẻ SIM đều được mạ vàng để đảm bảo tính ổn định và khả năng chống ăn mòn.

Theo truyền thông Trung Quốc, một thẻ SIM tiêu chuẩn thường chứa chưa đầy 0,001 g vàng. Các vật liệu phế thải chứa vàng khác như chip thẻ ngân hàng và các linh kiện tiếp điểm của thiết bị liên lạc cũng có thể được tái chế.

Người dùng mạng xã hội đặt biệt danh cho A Kiều là "Nhà giả kim". Anh cảnh báo người nghiệp dư không nên bắt chước theo video vì có thể không đảm bảo an toàn, thậm chí phạm pháp.

"Tôi đang tinh chế rác thải điện tử một cách hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận và mục tiêu của tôi là chia sẻ kỹ năng", anh nói.

Video đã tạo ra cơn sốt săn lùng thẻ SIM trên các nền tảng mua bán đồ cũ. Một người bán đã rao bán các gói thẻ SIM để có thể "luyện vàng" từ chúng. Bài đăng nhận được hơn 10.000 lượt xem với hơn 100 đơn hàng được chốt. Một cửa hàng khác bán các bộ dụng cụ tinh chế vàng và video hướng dẫn với giá 485 nhân dân tệ (70 USD) và bán ra được gần 2.000 đơn.

"Khi còn mở tiệm Internet, tôi đã vứt đi rất nhiều chip máy tính. Giờ tôi hối hận vì đã bỏ lỡ số vàng này", một người dùng mạng bình luận.

"A Kiều rất chuyên nghiệp. Việc luyện vàng này đòi hỏi am hiểu kiến thức hóa học", một người khác nhận xét.

Một chuyên gia cho hay phương pháp phổ biến nhất để tự chiết xuất vàng là ngâm phế liệu trong nước cường toan, hỗn hợp axit đậm đặc có tính ăn mòn cao.

"Quy trình này cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ, thời gian và đòi hỏi kiểm soát độ pH. Một sai sót nhỏ có thể giải phóng khí độc hoặc gây ra các phản ứng ăn mòn mạnh", chuyên gia này giải thích.

Tại Trung Quốc, tinh chế và lưu thông vàng được kiểm soát chặt chẽ. Việc tinh chế phế liệu kim loại quý cần có giấy phép và thẻ SIM cũ được xếp vào loại chất thải nguy hại. Những cá nhân tự ý thực hiện quy trình này tại nhà có thể đối mặt với mức phạt lên tới 500.000 nhân dân tệ (72.000 USD) và phạt tù vì gây ô nhiễm môi trường.

7 người ở tỉnh Giang Tây, miền đông nam Trung Quốc, năm 2021 bị kết án 3,5 năm tù và phải bồi thường 930.000 nhân dân tệ (134.000 USD) vì hành vi tinh chế chì bất hợp pháp từ pin cũ.

Một luật sư cho hay cả người mua lẫn người bán bộ dụng cụ luyện vàng trực tuyến có liên quan đến việc bán hóa chất nguy hiểm đều phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Hồng Hạnh (Theo SCMP, Xinhua)