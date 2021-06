Video 'nóng' của nữ diễn viên bị phát tán từ nhóm chat kín

Hà NộiVideo riêng tư của diễn viên 23 tuổi bị phát tán từ nhóm kín có 18.000 thành viên trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Thông tin trên được trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết tại cuộc họp báo công tác 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức.

Tướng Trung cho hay, ngay sau khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, cảnh sát đã làm việc với một số công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy và xác định những người này không liên quan. "Nhà chức trách đang tiếp tục xác minh sự việc nhưng hiện gặp khó vì mạng này nằm ngoài vùng quản lý của Việt Nam", người đứng đầu Công an Hà Nội nói.

Tối 25/5, nữ diễn viên 23 tuổi tổ chức ăn uống tại căn hộ chung cư ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Cô sau đó bị nhắc nhở vì gây ồn ào và vi phạm quy định phòng chống Covid-19 nên phải tới trụ sở công an phường làm việc. Ngày 27/5, video nhạy cảm của cô và bạn trai bị phát tán lên mạng xã hội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Dự.

Liên quan một số cán bộ Công an Hà Nội bị đình chỉ công tác, trung tướng Trung cho biết đại tá Phùng Anh Lê (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế) bị đình chỉ do liên quan sai phạm từ năm 2016 khi còn là Trưởng công an quận Tây Hồ. Thông tin ban đầu xác định ông Lê liên quan việc không khởi tố tội phạm.

"Tội danh điều tra với ông Lê thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Có việc "chạy án hay không" phải phụ thuộc vào kết quả điều tra", ông Trung nói.

Trước đó, cùng với đại tá Phùng Anh Lê, thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ và đội trưởng cảnh sát hình sự đã bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan xử lý vụ án cướp tài sản xảy ra từ năm 2016 và một vụ án khác.

5 tháng đầu năm 2021, Bộ Công an đã phát hiện 2.487 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 120 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Lực lượng công an đã bắt 12.422 vụ, 17.683 người phạm tội về ma tuý, thu 299,4 kg heroin, hơn 1.000 kg và hơn một triệu viên ma tuý tổng hợp; hơn 800 kg cần sa...

