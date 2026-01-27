Video nĩa mì Ý lơ lửng giữa trời 'gây sốt'

MỹVideo chiếc nĩa lơ lửng, được giữ chặt bởi những sợi mì đông cứng giữa trời âm 29 độ C của Jennifer McDermed, biên tập viên thời tiết kênh Fox 9, hút gần 10 triệu lượt xem.

"Minneapolis sáng nay lạnh -29 độ C, cảm giác thực tế như -43 độ C", Jennifer nói khi chia sẻ video dài 8 giây quay ở thềm nhà tại Minneapolis, bang Minnesota. Khoảnh khắc này lập tức lan truyền trên mạng xã hội X (Twitter), đạt hơn 9,5 triệu lượt xem sau một ngày.

Đĩa mỳ Ý "lơ lửng" giữa không trung ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, hôm 24/1. Ảnh: Jennifer McDermed

Hiện tượng "đóng băng tức thì" (flash freeze) không hiếm gặp trong các đợt rét kỷ lục, nhưng luôn khiến người xem thích thú. Hưởng ứng trào lưu, một phụ nữ tại Michigan cũng đăng tải hình ảnh đĩa mì của mình "hóa đá" sau vài phút đặt ngoài trời.

Sự hài hước của các video trên mạng xã hội đối lập với thực tế khắc nghiệt mà người dân Mỹ đang hứng chịu. Đợt bão tuyết lan rộng từ Texas đến New England đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, buộc gần một nửa số bang ban bố tình trạng khẩn cấp.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết nguyên nhân của đợt thiên tai này là do xoáy cực (Polar Vortex) tràn xuống phía Nam, kết hợp với hơi ẩm tạo thành các cơn bão lớn. Tại các bang vốn ấm áp như Texas hay Louisiana, mức nhiệt ghi nhận thấp hơn trung bình hàng năm tới 20 độ C.

Sự thật sau đĩa mì Ý 'bay' giữa bão tuyết Clip ghi lại cảnh đĩa mỳ Ý lơ lửng giữa không trung tại thành phố Minneapolis, hôm 24/1. Nguồn: Jennifer McDermed

Tính đến chiều 25/1, hơn 800.000 hộ gia đình tại Mỹ sống trong cảnh mất điện. Hệ thống FlightAware ghi nhận hơn 11.000 chuyến bay bị hủy. Thống đốc New York Kathy Hochul cảnh báo người dân hạn chế ra ngoài quá 5 phút để tránh nguy cơ hạ thân nhiệt và đột quỵ.

Dự kiến, tình trạng băng giá và mưa tuyết sẽ kéo dài đến đầu tháng 2, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 180 triệu người Mỹ.

Minh Phương (Theo Ettoday, People)