Video nhiều lượt xem nhất YouTube kiếm được bao nhiêu tiền?

Baby Shark Dance, video được xem nhiều nhất YouTube, mang về doanh thu hàng chục triệu USD cho công ty đứng sau dù thuộc hạng mục thiếu nhi.

Với hơn 16,4 tỷ lượt xem tính đến 18/11, Baby Shark Dance của công ty Hàn Quốc Pinkfong giữ vững vị trí số một, vượt xa Despacito của Luis Fonsi xếp thứ hai với 8,86 tỷ lượt. Theo tính toán của WSJ, trung bình video này được phát hơn 4,7 triệu lần mỗi ngày từ khi được tải lên năm 2016. Bài hát có sẵn bằng 25 ngôn ngữ, trong đó Mỹ có lượt xem lớn nhất, còn Brazil có nhiều lượt thích nhất.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Baby Shark Dance không chuyển hóa thành khối tài sản khổng lồ cho Pinkfong, công ty con của SmartStudy. Năm ngoái, công ty đạt doanh thu 67 triệu USD, gồm cả thu nhập từ YouTube. Họ không công bố doanh thu từ riêng bài hát về "gia đình cá mập", nhưng số tiền thu được từ video này không bằng các bài hát đứng đầu dành cho người lớn.

Thực tế, YouTube cũng không công bố chi tiết doanh thu video riêng lẻ. Nhưng thống kê của Lawyer-monthly, Baby Shark Dance kiếm được tổng cộng 22 triệu USD tính đến năm 2023. Trong khi đó, theo BonusInsider, video đem về khoảng 283.000 USD mỗi tháng, tức hơn 3 triệu USD một năm, nhưng "từ nhiều nguồn" thay vì chỉ từ trên YouTube.

Thông tin này đang được quan tâm khi Pinkfong chính thức IPO hôm nay trên sàn Kosdaq Hàn Quốc.

Hình ảnh trong video Baby Shark Dance. Ảnh: Pinkfong/YouTube

Trong khi đó, tính đến hết 2024, Despacito với 8,86 tỷ lượt xem của nghệ sĩ Luis Fonsi được Digital Music News ước tính doanh thu dao động 20-25 triệu USD chỉ riêng tiền quảng cáo YouTube. Đỉnh cao của video đạt được vào năm 2017 với ước tính 5-9 triệu USD riêng năm này.

Một video khác là See You Again của Wiz Khalifa cũng là nội dung không phải cho trẻ em có lượt xem lớn với 6,84 tỷ lượt. Social Blade ước tính video mang lại nguồn thu 12-15 triệu USD tính đến cuối 2023, còn Post-Gazette đưa ra mức cao hơn với 20 triệu USD, nhưng lưu ý giá quảng cáo trên YouTube giai đoạn 2015-2016 khi video ra mắt thấp hơn nhiều so với hiện nay.

Trong khi đó, theo Forbes, các video như Baby Shark Dance được YouTube áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn vì là nội dung "Dành cho trẻ em". Năm 2020, sau khi giải quyết vụ kiện với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ về tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em, YouTube đã đưa ra hàng loạt quy định mới, gồm việc cấm quảng cáo cá nhân hóa, vô hiệu hóa tính năng bình luận và thông báo. Điều này khiến video từ nhà sáng tạo nội dung cho trẻ em sụt giảm lợi nhuận nghiêm trọng.

Theo ước tính của chuyên gia Garrett Johnson thuộc Đại học Boston, nếu không có những hạn chế trên, Baby Shark Dance có thể tạo doanh thu trực tiếp gấp hai hoặc ba lần con số đang có cho Pinkfong.

10 video được xem nhiều nhất trên YouTube, trong đó một nửa là các nội dung cho trẻ em. Nguồn: YouTube

Tuy nhiên, thành công của Baby Shark Dance cũng được Pinkfong tận dụng và tìm kiếm doanh thu bên ngoài. Bên cạnh quảng cáo video, thương hiệu "Baby Shark" mở rộng thành đế chế gồm hàng hóa, tour diễn trực tiếp, thậm chí phim truyền hình. Từ đồ chơi, quần áo đến ứng dụng tương tác, Pinkfong đã tận dụng sự nổi tiếng của bài hát để biến "Baby Shark" thành thương hiệu đa phương tiện hướng đến trẻ nhỏ và gia đình.

Bảo Lâm (theo WSJ, Lawyer-monthly)