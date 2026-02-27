Video người phụ nữ huých ngã bé gái ở Nhật gây bất bình

Video bé gái Đài Loan bị một phụ nữ huých ngã ở giao lộ Shibuya thu hút chú ý trên mạng xã hội, mở ra cuộc tranh luận về nhóm người cố tình va chạm với người đi đường.

Trong video đăng trên tài khoản Peipeilin527 hôm 25/2, bé gái buộc tóc hai bên, cài nơ màu xanh và cười tươi rạng rỡ, quay người lại chuẩn bị chụp hình tại giao lộ Shibuya, khu mua sắm nhộn nhịp tại Tokyo.

Một phụ nữ ở phía sau đang tiến đến, dùng khuỷu tay hất một bé gái và tiếp tục bước đi, rồi thúc mạnh vào người bé gái cài nơ khiến cô bé văng khỏi khung hình. Giữa tiếng thốt lên kinh ngạc của người đang quay phim, người phụ nữ mặc áo xanh nhanh chóng bước đi mà không ngoảnh lại.

"Chúng tôi đến chụp ảnh tại giao lộ Shibuya nổi tiếng, nhưng không ngờ rằng có người có ý đồ xấu đã dùng lực đẩy mạnh con tôi", tài khoản Peipeilin527 cho hay.

'Bộ lạc va chạm' ở Nhật: Những người chuyên tấn công người lạ Bé gái bị người lạ xô ngã ở giao lộ Shibuya, Tokyo, ngày 25/2. Video: Instagram/Peipeilin527

Trong một bài đăng khác vào hôm sau, cô cho biết con gái mình đã ngã khuỵu gối và không bị thương nghiêm trọng. Các bài đăng cho thấy chủ tài khoản là một người mẹ ở Đài Loan, thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày của con gái.

Video châm ngòi cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. "Tôi nghĩ thật đáng tiếc khi một em nhỏ bị sợ hãi và đau đớn, trong khi đã lặn lội tới Nhật Bản để du lịch", tài khoản có tên takac-ww viết bằng tiếng Nhật trên X.

Tài khoản ForgetfulSquirr1 bình luận: "Không có quốc gia nào cho phép cố tình xô đẩy một đứa trẻ chỉ vì chúng dừng lại một chút tại vạch kẻ đường. Hy vọng em nhỏ không bị thương nặng".

"Chính xác là như vậy. Tôi không biết quốc tịch của người phụ nữ này là gì, nhưng có rất nhiều người như thế này ở Nhật Bản. Thật đáng tiếc, một sự việc buồn", tài khoản có tên Mizuho2014 bày tỏ.

Truyền thông Nhật Bản cho hay một số người nghi ngờ cô gái mặc áo xanh thuộc "bộ lạc va chạm" ở Nhật, từ dùng để chỉ những người cố tình va chạm với khách đi đường.

Một hãng tin khác ở Nhật Bản cho hay đây không phải trường hợp cá biệt, nhiều vụ tương tự được ghi nhận tại các khu thương mại sầm uất như Shinjuku, Ueno và Shibuya ở Tokyo, cũng như Shinsaibashi ở Osaka.

Theo bài báo, có những người ở Nhật Bản cố tình dùng khuỷu tay hoặc vai để va chạm với người khác như "một hình thức trả thù xã hội, tương tự các vụ tấn công ngẫu nhiên".

Trên diễn đàn thảo luận trực tuyến, hành vi này đôi khi được mô tả là cách để một số cá nhân trút bỏ áp lực công việc hoặc cuộc sống bằng cách va chạm với người đi bộ. Phụ nữ hoặc những người có thể hình nhỏ bé thường là đối tượng bị nhắm tới thường xuyên hơn.

"Hành vi phản ánh cách một số người Nhật chọn cách trút áp lực cuộc sống lên người lạ, cụ thể là nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương như khách du lịch và trẻ em", một người dùng có tên person6426 viết.

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng việc dừng lại giữa giao lộ đông đúc để chụp ảnh là không phù hợp. "Việc khách du lịch dừng lại như vậy tại một số giao lộ nhất định có thể gây khó chịu", một người bình luận.

Hồng Hạnh (Theo Global Times/Straits Times)