Video người dân mời khách Tây về ăn cơm nhà 'gây sốt'

Anh Nguyễn Thanh Sơn tại Đồng Tháp đăng video ghi lại cảnh mời khách Tây về nhà dùng cơm, uống nước dừa, thu hút hơn 7 triệu lượt xem.

"Tôi không ngờ đoạn phim ghi lại cảnh nói chuyện vui, tình cờ với một vị khách nước ngoài không quen biết lại được quan tâm đến vậy", anh Nguyễn Thanh Sơn, sống tại xã Ngũ Hiệp, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) nói.

Ngày 6/3, đang đứng trước sân nhà, thấy người đàn ông ngoại quốc ngoài 50 tuổi đạp xe trên đường liên xã, anh chủ động lại gần hỏi thăm, bắt chuyện bằng tiếng Việt. Du khách vui vẻ đáp lại bằng tiếng Anh và theo anh về nhà chơi.

"Sự việc diễn ra hoàn toàn bộc phát, không có chuẩn bị trước", anh Sơn nói.

Trong suốt cuộc gặp kéo dài khoảng 30-45 phút, cả hai gần như không hiểu ngôn ngữ của nhau. Chủ nhà dẫn khách tham quan không gian sống của gia đình. Du khách quan tâm đến những vật dụng cũ như chiếc máy may đạp chân, radio cũ. Anh Sơn thuyết minh bằng tiếng Việt về nguồn gốc các món đồ trong khi khách gật đầu và liên tục nói "Good". Anh cũng hướng dẫn ông đi cầu khỉ, cho đàn cá tra dưới ao ăn.

Anh không dùng ứng dụng dịch thuật trên điện thoại vì mọi thứ diễn ra rất nhanh. Anh tin quá trình nói chuyện trực tiếp, dù không hiểu hết ý, vẫn tạo ra kết nối và gần gũi hơn.

Cuộc hội thoại 'bất đồng ngôn ngữ' của khách Tây ở miền Tây gây sốt Đoạn video bất đồng ngôn ngữ gây sốt mạng xã hội. Video: NVCC

Do vợ chồng anh Sơn không kịp làm mâm cơm trắng nên mang những món quà quê có sẵn như nước dừa tươi, bánh tráng và bánh tét ra mời khách.

Cuộc trò chuyện và tiếp đón du khách Tây được anh ghi hình lại làm kỷ niệm, sau đó đăng lên trang cá nhân cho bạn bè xem. Sau 4 ngày, đoạn video nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội, đạt hơn 7 triệu lượt.

Nhiều bình luận bày tỏ thích cách người miền Tây đón khách, cứ gặp là mời cơm, uống nước. Anh Trần Tâm, sống tại Cần Thơ, cho hay đoạn video phần nào nói lên tính cách người miền Tây.

"Chúng tôi mời vào nhà ăn cơm là thật lòng, có gì ăn nấy chứ không phải chào hỏi xã giao", anh Tâm nói.

Tour tìm hiểu cuộc sống miền Tây tình cờ của vị khách nước ngoài Tour tìm hiểu cuộc sống miền Tây tình cờ của vị khách nước ngoài.

Anh Sơn cho hay khi đọc bình luận thấy vui vì đã góp phần lan toả sự hồn hậu của người dân địa phương nơi đây.

Câu chuyện của anh Sơn cũng phản ánh xu hướng du lịch trải nghiệm đang được ngành du lịch miền Tây chú trọng. Những năm qua, du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tìm cách tăng sức cạnh tranh và giữ chân khách quốc tế ở lâu hơn.

Theo các chuyên gia du lịch, sự hiếu khách của người dân địa phương như anh Sơn chính là "tài sản" của điểm đến. Để phát triển bền vững, chính quyền và các đơn vị lữ hành xác định cần phải chuyên nghiệp hóa những giá trị bản địa này. Việc xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên cộng đồng, nơi khách du lịch được "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với người dân địa phương đang mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, rào cản về ngôn ngữ và kỹ năng dịch vụ chuyên nghiệp cũng là bài toán cần giải quyết.

Anh Sơn chụp ảnh cùng vị khách mới quen 30 phút. Video: NVCC

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc công ty Vietluxtour, cho rằng khách du lịch châu Âu phân khúc trung và cao cấp, có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa.

Thay vì ngắm nhìn phong cảnh, họ muốn "chạm" vào nếp sống qua ẩm thực và lễ hội. Đầu tháng 2, công ty tổ chức đoàn hơn 70 khách Ba Lan về cù lao Thái Sơn, Đồng Tháp, trải nghiệm tìm hiểu đời sống người dân miền Tây. Du khách được gói bánh tét, sên mứt dừa, tìm hiểu về phong tục thờ cúng tổ tiên.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết thay vì rập khuôn sản phẩm, địa phương tập trung vào du lịch xanh và cộng đồng.

Chính quyền hiện khuyến khích người dân làm du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, đồng thời hỗ trợ đào tạo kỹ năng giao tiếp cơ bản để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ.

Những câu chuyện đời thường lan tỏa trên mạng xã hội được xem là kênh quảng bá hiệu quả, giúp hình ảnh địa phương đến gần hơn với khách quốc tế.

Mai Phương

Ảnh: NVCC