Video cô gái chạy 1,6 km trong bồn tắm hút gần 2 triệu lượt xem

MỹCassie, 22 tuổi ở bang Michigan, hoàn thành thử thách chạy một dặm trong bồn tắm với thời gian khoảng 16 phút, thu hút 1,7 triệu người xem trên TikTok.

Cassie không xa lạ với việc chạy bộ ở những nơi kỳ quặc. Hồi đầu tháng 11, cô gái này thực hiện thử thách chạy một dặm (khoảng 1,6 km) trong phòng tắm, thu hút 5,3 triệu lượt xem trên TikTok. Ngay sau đó, một người bình luận thách thức cô chạy quãng đường tương tự trong bồn tắm và Cassie nhận lời, theo People.

"Tôi muốn làm điều gì đó điên rồ và ngẫu hứng, đồng thời có thể khiến mọi người vui vẻ khi xem nó", cô chia sẻ.

Video chạy trong bồn tắm thu hút hơn 1,7 triệu người xem Cassie chạy quãng đường một dặm trong bồn tắm. Video: Cassiebutcool

Cassie cho hay việc chạy một dặm lần này khá thử thách vì cô chỉ có thể chạy vài bước rồi phải quay đầu trong không gian chật hẹp 0,6 x 1,4 m của bồn tắm. Cô kể khi chạy được khoảng một phần tư dặm, bắp chân bắt đầu đau vì độ dốc bất tiện của bồn. Cuối cùng, Cassie hoàn thành thử thách trong khoảng 16 phút, chậm hơn nhiều so với tốc độ chạy bình thường. Cô cho biết quãng đường chạy một dặm này "cảm giác như mãi không kết thúc".

"Tôi phải quay người liên tục. Phòng tắm lại khá nóng nên tôi vã mồ hôi như tắm", Cassie kể, cho biết dù việc chạy này lạ lùng, cô chắc chắn thử lại lần nữa.

Cassie thực hiện thử thách chạy một dặm trong bồn tắm. Ảnh chụp màn hình

Video chạy trong bồn tắm của cô nhận được hơn 1,7 triệu lượt xem, cùng hàng trăm bình luận hài hước. "Cảm giác đây đúng là một hoạt động trong thời gian cách ly", một người dùng bình luận, trong khi người khác nói thêm: "Đúng là hành vi của hàng xóm tầng trên".

Tuy nhiên, lời khuyên của Cassie dành cho những ai có ý định làm theo là hãy "giãn cơ thật kỹ trước khi chạy". "Đừng nghe bất kỳ ai nói bạn bị điên. Bạn thực sự có thể tập luyện ở bất cứ đâu với bất cứ thứ gì", Cassie nói, cho biết mục tiêu tiếp theo là chạy một dặm trong buồng tắm đứng.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine hồi tháng 5, do nhóm tác giả đến từ Canada và Australia thực hiện, những người tập luyện cường độ cao, vận động viên chạy tốc độ nhanh sống lâu hơn trung bình gần 5 năm so với dân số chung. Với quy mô kéo dài 30 năm, nhóm phân tích dữ liệu sức khỏe từ 200 vận động viên chạy một dặm (khoảng 1,6 km) trong thời gian dưới 4 phút vào những năm 1950, 1960 và 1970. Kết luận của nghiên cứu nhấn mạnh việc tập luyện, kể cả ở mức độ cao nhất, có thể là chìa khóa của một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh.

Một nghiên cứu khác của Đại học Harvard năm 2022 cũng cho thấy việc tăng cường hoạt động thể chất vượt trội so với mức khuyến cáo có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong, lên tới 30%. Năm 2018, các bác sĩ tim mạch phát hiện rằng 20 vận động viên chạy một dặm đầu tiên trong thời gian dưới 4 phút có tuổi thọ cao hơn tuổi thọ trung bình 12 năm.

Bình Minh (Theo People)