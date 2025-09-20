Fan thích thú khi thấy "phóng viên" nhí gốc Á hỏi xin Angelina Jolie nhận nuôi, còn diễn viên nói bé làm cô nhớ hai con Maddox và Pax Thiên.

Video 'bé trai xin được Angelina Jolie nhận nuôi' gây chú ý Minh tinh Angelina Jolie trao đổi kẹo bánh và trò chuyện với bé Liam tại Liên hoan phim ở Canada. Video: Instagram/ Virgin Radio Toronto

Trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Toronto hôm 7/9, Liam - cậu bé gốc Trung Quốc - gây chú ý với màn phỏng vấn Angelina Jolie. Sau những câu hỏi đầu tiên, bé khiến nghệ sĩ bật cười khi hỏi cô có thể nhận em làm con nuôi hay không. Jolie đáp: "Cô chắc cháu có một ông bố bà mẹ tuyệt vời. Cháu làm cô nhớ những cậu nhóc ở nhà. Cô có hai con trai đến từ Đông Nam Á". Tiếp đó, cô hỏi Liam về gốc gác của bé, khen em làm tốt công việc trước khi rời đi.

Những người con được Angelina Jolie nhắc đến là Maddox và Pax Thiên - con chung của cô và chồng cũ Brad Pitt. Năm 2002, cô nhận nuôi Maddox từ trại trẻ mồ côi ở Campuchia. 5 năm sau, cô đón Pax Thiên từ một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại TP HCM. Từ nhỏ đến lớn, cả hai thân thiết với mẹ. Những năm gần đây, Maddox, hiện 24 tuổi, và Pax Thiên, 21 tuổi, thường hỗ trợ mẹ trên phim trường, làm trợ lý đạo diễn một số bộ phim của Jolie.

Ba mẹ con Angelina Jolie, Maddox (trái) và Pax Thiên tại buổi công chiếu phim "First They Killed My Father" ở New York năm 2017. Ảnh: GC Images

Video ghi lại cuộc trò chuyện đạt gần một triệu lượt xem, hơn 60.000 lượt thích sau khi được đăng lên Instagram của đài radio Virgin Radio Toronto. Nhiều khán giả nói ấn tượng cách tương tác của Angelina Jolie với Liam, nhận xét đoạn hội thoại đáng yêu. Vài người cho rằng diễn viên thực sự thích trẻ con vì trông "đôi mắt cô sáng lên" khi nói chuyện với bé.

Một tài khoản bình luận: "Cách Angelina Jolie hưởng ứng màn phỏng vấn của cậu bé thật thông minh, ấm áp và gần gũi. Điều này nói lên rất nhiều về nhân cách và tình mẫu tử trong cô ấy".

Số khác đánh giá cao khả năng dẫn dắt của Liam, khen em dễ thương. Một số người bày tỏ thích thú khi thấy bé từ chối nhận kẹo từ Angelina Jolie, nói đùa rằng em biết bài học không nên nhận đồ ăn từ người lạ.

Hiện không rõ tuổi hay những thông tin khác của "phóng viên" nhí. Trên Instagram cá nhân, Liam cho biết thích ăn uống, dành thời gian thử những trò vui trong thành phố. Bé có nhiều video phỏng vấn các sao như Ryan Reynolds, The Rock, Jamie Lee Curtis, Keanu Reeves, Channing Tatum, Sydney Sweeney.

Angelina Jolie sinh năm 1975, là một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood. Suốt sự nghiệp, minh tinh đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Cô trải qua ba đời chồng, lần lượt là Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton và tài tử Brad Pitt.

Ngoài Maddox và Pax Thiên, Angelina Jolie và Brad Pitt còn một con nuôi và ba con ruột. Năm 2016, cô đệ đơn ly hôn Pitt, bắt đầu cuộc chiến pháp lý kéo dài tám năm. Minh tinh giành quyền nuôi dưỡng cả sáu con. Trừ con út Knox Jolie-Pitt chưa thể hiện quan điểm về mâu thuẫn của bố mẹ, những người còn lại đều có động thái đứng về phía mẹ. Cuối năm 2024, cả hai hoàn tất thủ tục ly dị.

