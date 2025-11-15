Video báo hiệu Giáng sinh của Mariah Carey gây sốt

Video "It's Time" của ca sĩ Mariah Carey hút trăm triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, truyền cảm hứng khởi động mùa Noel.

Đúng 0h ngày 1/11 hàng năm, ngay khi Halloween kết thúc, Mariah Carey đăng tải nội dung đánh dấu mùa lễ hội bắt đầu. Đây đã trở thành hoạt động quen thuộc, được người hâm mộ toàn cầu xem như tín hiệu cho mùa Giáng sinh.

Mariah Carey 'phá băng' thu trăm triệu view Video "It's Time" năm nay của diva Mariah Carey. Video: Youtube

Đoạn video năm nay có kinh phí sản xuất cao, với sự tham gia của diễn viên hài Billy Eichner và đạo diễn Joseph Kahn. Nội dung xoay quanh việc một yêu tinh (Eichner thủ vai) đình công và đòi hủy bỏ Giáng sinh. Mariah Carey, trong vai trò người bảo vệ lễ hội, dùng nốt cao đặc trưng của mình để đóng băng yêu tinh, tuyên bố "Đã đến lúc cho Giáng sinh".

Sản phẩm đánh dấu sự hợp tác của Carey với một hãng mỹ phẩm - ngay lập tức gây sốt với khán giả. Đến ngày 4/11, chỉ sau ba ngày, bản gốc trên TikTok đã vượt mốc 102 triệu lượt xem. Phiên bản trên Instagram cũng thu về hơn 85 triệu lượt xem, lọt vào top xu hướng tại nhiều quốc gia.

Việc Mariah Carey thông báo Giáng sinh không phải hành động ngẫu hứng, mà là một chiến lược thương hiệu được tính toán kỹ lưỡng, phát triển qua nhiều năm. Truyền thống này bắt nguồn từ một meme (ảnh chế) nổi tiếng trên mạng xã hội, cho rằng nữ ca sĩ "ngủ đông" 10 tháng và chỉ "thức dậy", xuất hiện trước công chúng vào ngày đầu tháng 11.

Năm 2019, ca sĩ đăng video thức giấc lúc 0h ngày 1/11 khi nhận cuộc gọi từ Ông già Noel. Những năm sau, các ý tưởng được đầu tư mạnh hơn. Năm 2021, cô dùng cây kẹo khổng lồ để phá vỡ quả bí ngô. Năm 2024, cô xuất hiện trong hình tượng Morticia Addams trước khi "phá băng". Hoạt động này luôn có hai mục tiêu chính: thúc đẩy các nền tảng số đưa ca khúc All I Want for Christmas Is You trở lại danh sách phát và tạo hiệu ứng truyền thông giúp tăng giá trị quảng cáo.

Mariah Carey giới thiệu mẫu áo thun in hình ảnh của cô trong video "It's Time" mới nhất. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sự xuất hiện trở lại của Carey mỗi mùa lễ hội không chỉ tạo hiệu ứng mạng xã hội mà còn củng cố giá trị thương mại của bài hát All I Want for Christmas Is You. Theo thống kê từ nhiều cơ quan truyền thông Mỹ, trong đó có Forbes, tiền bản quyền bài hát mang về cho cô khoảng 2,5 - 3 triệu USD mỗi năm.

Dù mang lại hiệu quả lớn, danh xưng "Nữ hoàng Giáng sinh" dành cho Mariah Carey từng gây tranh luận. Tên gọi do truyền thông và công chúng đặt cho cô, nhưng năm 2021, công ty của Carey nộp hồ sơ lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) nhằm đăng ký độc quyền. Động thái này gặp phản đối từ các nghệ sĩ khác như Darlene Love và Elizabeth Chan. Năm 2022, USPTO bác bỏ đơn đăng ký - khẳng định đây là một thuật ngữ không thể sở hữu độc quyền.

Mariah Carey trong một chương trình Giáng sinh năm 2024. Ảnh: Apple TV+

Mariah Carey, 56 tuổi, là một trong những giọng ca ảnh hưởng lớn nhất của nhạc pop. Cô sở hữu 19 ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100. All I Want for Christmas Is You, phát hành năm 1994, được xem là ca khúc Giáng sinh nổi bật của thời đại. Từ năm 2019 đến nay, bài hát liên tục trở lại vị trí số một trên các bảng xếp hạng vào mỗi dịp cuối năm. Theo Extra TV, tổng doanh thu từ ca khúc ước tính khoảng 100 triệu USD, tiếp tục củng cố vị thế của Mariah Carey trong mùa lễ hội toàn cầu.

Gia Hưng

