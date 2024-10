Video bằng AI về 'lửa đạn Lebanon' lan truyền trên mạng xã hội

Một số chuyên gia, tổ chức chia sẻ trên mạng xã hội video khu dân cư ở Beirut bốc cháy dữ dội sau vụ không kích của Israel mà không biết đây là sản phẩm của AI.

Trên mạng xã hội X từ ngày 6/10 lan truyền một video dạng tổng hợp về các cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon, cho thấy những đám cháy lớn ở thành phố. Video được một số tài khoản nổi tiếng chia sẻ, trong đó có Rula Jebreal, nhà phân tích kiêm giảng viên tại Đại học Miami của Mỹ với hơn 200.000 người theo dõi, và tổ chức Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo (CAIR) có trụ sở ở Washington.

Tuy nhiên, họ không biết rằng những cảnh lửa đạn dữ dội nhất ở 5 giây đầu của video thực chất đã được đăng trên TikTok trước đó 5 ngày bởi tài khoản @digital.n0mad, người mô tả mình là họa sĩ trí tuệ nhân tạo (AI). Video được gắn thẻ ở Beirut kèm cảnh báo là sản phẩm do AI tạo ra, tương tự một số video khác đăng trên tài khoản này.

Có những dấu hiệu đặc trưng cho thấy đây là phân cảnh do máy tính tạo dựng, như xe cộ trên đường di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các đám cháy. Ngoài ra, gò đất gần hai tòa tháp trông như đang tan chảy và phần mái của một tòa nhà lớn không kết nối với bất cứ thứ gì.

Video bằng AI về chiến sự Lebanon lan truyền trên mạng xã hội Video về cuộc không kích của Israel vào Beirut do AI tạo dựng một phần đăng trên mạng xã hội hôm 6/10. Video: X/rulajebreal

Phần còn lại của video là cảnh quay thật về cuộc không kích của Israel vào Beirut tối 5/10 và đã được kênh Al Jadeed của Lebanon phát trực tiếp. Tuy nhiên, khói lửa trong phần này không dữ dội như 5 giây đầu của video.

Chuyên gia Jebreal chưa đưa ra bình luận. CAIR đã gỡ video, song từ chối giải thích lý do chia sẻ nó.

Phát ngôn viên CAIR sau đó nhấn mạnh rằng chỉ có vài giây đầu tiên của video do AI tạo dựng, còn lại là hình ảnh thực. "Do đó, đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà việc sử dụng nhầm cảnh quay tạo bằng AI không làm thay đổi đáng kể vấn đề được nêu ra: các tòa nhà ở Beirut đang bốc cháy do chiến dịch ném bom bừa bãi của Israel", người này nói.

Kể từ khi Israel bắt đầu tăng cường tập kích lãnh thổ Lebanon cách đây hai tuần, CBS News đã xác minh hàng chục video Beirut và các khu vực khác ở nước này bị tấn công là hình ảnh thật, trong đó có cảnh các đám cháy và vụ nổ lớn, người dân bỏ chạy trên đường và thiệt hại khổng lồ sau các đòn đánh.

Hãng cho biết có một số video gây hiểu lầm đang lan truyền trên mạng xã hội, song chúng thường là nội dung cũ được đăng lại chứ không hẳn là video giả mạo hoặc đã được chỉnh sửa bằng AI như 5 giây đầu trong clip lan truyền hôm 6/10.

Vị trí Beirut. Đồ họa: RANE

Chiến sự ở Lebanon leo thang sau khi Israel tăng cường chiến dịch không kích và tấn công trên bộ chống lại nhóm Hezbollah.

Bộ Y tế Lebanon cho biết hơn 2.000 người ở nước này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Hezbollah - Israel bùng phát cách đây một năm, phần lớn bị sát hại trong các cuộc không kích của Israel vài tuần qua. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn Filippo Grandi nói hơn một triệu người dân Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa do chiến sự.

Phạm Giang (Theo CBS News, Reuters)