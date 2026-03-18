Video AI mô phỏng biểu cảm Trương Mạn Ngọc gây chú ý

Diễn viên AI bắt chước biểu cảm của minh tinh Hong Kong Trương Mạn Ngọc, dấy thảo luận về khả năng "nghề diễn biến mất".

Video do Nhị Hỏa Sơn, blogger phim có hơn hai triệu người theo dõi trên Weibo, thực hiện. Nhị Hỏa Sơn lấy nguyên mẫu Trương Mạn Ngọc trong phim Điềm mật mật, yêu cầu AI mô phỏng biểu cảm ánh mắt, miệng của diễn viên.

Ở cảnh phim, nhân vật Lý Kiều (Trương Mạn Ngọc đóng) đến nhà xác nhận thi thể Âu Dương Báo (Tăng Chí Vỹ) - người đàn ông xuất thân đại ca giang hồ, là điểm tựa duy nhất của Lý Kiều khi cô lang bạt ở Mỹ. Lý Kiều khóc, cười, cảm xúc hỗn độn khi nhìn thấy hình xăm chuột Mickey trên lưng Âu Dương Báo. Điềm mật mật do Trần Khả Tân đạo diễn, ra mắt năm 1996, xoay quanh vận mệnh những con người nhỏ bé trong biến động thời cuộc.

Hàng nghìn người nhận xét diễn viên AI chưa thể hiện biểu cảm tinh tế, giàu tình cảm như con người nhưng với tốc độ phát triển như hiện tại, khó có thể nói trước "ai hơn ai".

Tài khoản Jipu nhận hơn 1.200 like với bình luận: "Bây giờ AI chưa thay thế được Trương Mạn Ngọc thôi, vì cô ấy thuộc nhóm diễn xuất đỉnh cao, chỉ có 1% người làm được. Hơn 95% còn lại, AI thay thế được". Trương Mạn Ngọc là một trong những minh tinh Hoa ngữ đạt thành tựu rực rỡ nhất, từng đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc liên hoan phim Cannes.

Các khán giả khác viết: "Cần có những hình mẫu như Trương Mạn Ngọc thì AI mới mô phỏng được, nếu không, diễn viên AI không thể tạo ra biểu cảm như thế", "Vấn đề ở chỗ, xem Mạn Ngọc đóng, tôi đau lòng cùng nhân vật. Còn khi biết video do AI thực hiện, tôi không còn cảm xúc nữa".

Một năm qua, việc sử dụng diễn viên AI hay mời người thật biểu diễn dấy lên nhiều thảo luận. Trong một buổi tranh luận với đồng nghiệp trẻ năm 2025, tài tử Đường Quốc Cường nói trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng, bắt chước tình cảm của con người. Bản chất nghề diễn là tạo ra một câu chuyện "giả", dữ liệu lớn có thể phân tích tất cả trạng thái tâm lý trong biểu diễn.

Ông nhận định một bộ phận diễn viên tự tin vào vị trí của bản thân mà lơ là nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, dẫn đến diễn xuất phù phiếm, sáo rỗng. Trong khi đó, diễn viên AI hội tụ nhiều ưu điểm như: không cần cátxê, không lo thiếu thời gian, không vướng scandal.

Theo thống kê của nền tảng dữ liệu DataEye, dịp Tết (từ ngày một tới ngày 7 âm lịch), lượt phát phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó sản phẩm do AI thực hiện chiếm 30%. Trong tháng 1, số lượng phim AI mô phỏng người thật tăng trưởng nhanh nhất trong các thể loại video ngắn.

Theo The Paper, thành tích của phim AI vượt xa dự đoán trước đó của những người trong ngành. 2026 sẽ là năm phim ngắn AI bùng nổ, nhiều diễn viên có thể đối diện cảnh không có việc làm.

Trương Lập Vỹ - đạo diễn kiêm giảng viên ngành truyền thông - nói: "AI nên trở thành đôi cánh của người sáng tạo nội dung phim ảnh. Theo đà phát triển hiện tại, phim ngắn AI sẽ trở thành một hình thức nội dung độc lập, không chỉ phổ biến trên các nền tảng video mà còn bước ra những sân khấu rộng hơn". Hiện êkíp của Trương Lập Vỹ nghiên cứu thực hiện phim dài, phim chiếu rạp.

Như Anh