Video AI cảnh báo nguy cơ thảm họa khi núi Phú Sỹ phun trào

Nhà chức trách Nhật Bản chia sẻ video cảnh báo do AI tạo ra về những tác động của vụ phun trào núi lửa Phú Sĩ đối với Tokyo nhằm giúp người dân hiểu rõ nguy cơ và sẵn sàng ứng phó thảm họa.

Video AI hé lộ thảm họa khi núi Phú Sỹ phun trào Các hoạt động ở thành phố Tokyo có thể tê liệt nếu núi lửa Phú Sĩ phun trào. Video: Cục phòng ngừa thảm họa đô thị Tokyo

Theo Live Science, một video tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy tác động thảm khốc mà vụ phun trào núi lửa Phú Sĩ có thể gây ra đối với Tokyo và 37 triệu cư dân tại đây. Tuy nhiên, video này không liên quan đến nguy cơ phun trào gia tăng mà chỉ là thông báo cho công chúng nhân Ngày phòng chống thảm họa núi lửa Nhật Bản 2025.

Video AI do chính quyền Tokyo chia sẻ ngày 22/8 cảnh báo về tốc độ mà tro bụi có thể di chuyển từ núi lửa đến thủ đô Nhật Bản trước khi trút xuống đường sá, nhà cửa, đường sắt và cơ sở hạ tầng khác. Đám mây tro từ núi Phú Sĩ có thể đến Tokyo chỉ trong 1-2 giờ, làm tê liệt mạng lưới giao thông của thành phố, cắt đứt nguồn cung cấp điện và ảnh hưởng đến hệ hô hấp của hàng triệu người.

Trong video, một người phụ nữ nhận được cảnh báo trên điện thoại về vụ phun trào núi Phú Sĩ, cách trung tâm Tokyo 100 km về phía tây nam. Video sau đó cung cấp cho người xem hình ảnh trực quan do AI tạo ra về những tác động tiềm tàng của tro núi lửa lên các tuyến giao thông, đường dây điện, nguồn cung cấp nước, khu dân cư và cư dân của Tokyo.

Theo video, tro núi lửa có thể tác động đến con người theo nhiều cách khác nhau. Một lượng nhỏ tro tích tụ trên đường băng và đường ray cũng đủ khiến máy bay và tàu hỏa không thể sử dụng được. Tro rơi hạn chế tầm nhìn và tăng nguy cơ trơn trượt, tạo ra điều kiện lái xe nguy hiểm.

Lượng tro lớn có thể làm tắc hệ thống cống Tokyo, gây ô nhiễm nguồn nước ngọt, sụp đổ đường dây điện và sập nóc nhà gỗ. Thành phố có thể chìm trong bóng tối khi hạt tro che khuất ánh Mặt Trời và người dân có thể tạm mất khả năng tiếp cận thực phẩm và nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, mọi người có thể gặp phải tác động xấu đến sức khỏe khi hít phải hạt tro, dẫn tới những vấn đề hô hấp.

Núi Phú Sĩ là đỉnh núi cao nhất Nhật Bản (3.776 m). Lần cuối cùng núi lửa phun trào là vào năm 1707 và tro rơi kéo dài trong hai tuần. Núi Phú Sĩ từng phun trào cách 30 năm một lần, hiện nay, tuy ngọn núi đã ngừng hoạt động suốt 318 năm, một số chuyên gia cho rằng nó có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Theo chính quyền Tokyo, mô phỏng AI được thiết kế để trang bị cho cư dân hiểu biết chính xác và biện pháp chuẩn bị cần thiết trong trường hợp khẩn cấp như tích trữ thực phẩm và vật dụng sơ cứu. Theo CNN, đây không phải lần đầu tiên chính quyền Tokyo cảnh báo về nguy cơ từ núi Phú Sĩ. Hồi tháng 3, nhà chức trách khuyến cáo người dân nên tích trữ đủ nhu yếu phẩm dùng cho hai tuần trong nhà mọi lúc.

Nhật Bản có 111 núi lửa đang hoạt động, chiếm 1/10 tổng số núi lửa trên thế giới do vị trí nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, một vành đai núi lửa hình móng ngựa quanh Thái Bình Dương. Đất nước này nằm trên ranh giới giữa 4 mảng kiến tạo thường xuyên va chạm, gây ra các đợt động đất và phun trào núi lửa. Thảm họa tự nhiên nổi tiếng nhất xảy ra ở Nhật Bản là động đất và sóng thần Tohoku năm 2011. Trận động đất mạnh 9 độ thuộc hàng mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản và cư dân Tokyo nhận được cảnh báo chỉ một phút trước khi rung lắc bắt đầu.

An Khang (Theo Live Science, CNN, NBC)