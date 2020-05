Victoria Premium hút khách sau giãn cách xã hội

Tiền GiangDự án nhà ở xã hội Victoria Premium hút khách nhờ đảm bảo tiến độ, chất lượng và chính sách hỗ trợ vay mua nhà ưu đãi.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, GDP quý I ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất trong hơn 10 năm qua, do Covid-19 tác động lên nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh này. Tuy nhiên đây vẫn được xem là con số tăng trưởng cao so với tình hình chung của các nước ảnh hưởng bởi đại dịch trên thế giới.

Trước diễn biến đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 41 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020. Theo Nghị quyết, để thúc đẩy nhà ở xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, bổ sung 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước chỉ định, để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.

Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định 100 năm 2015 để xem xét và ban hành trong quý IV. Mục tiêu rút gọn thủ tục, đổi mới phương thức, cơ chế chính sách để giải quyết căn bản nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp.

Đồng thời, Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương, nhất là Hà Nội và TP HCM triển khai đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, nhất là công nhân. Điển hình như dự án Victoria Premium, dự án tọa lạc tại đường Nguyễn Trung Trực, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là một trong những dự án đầu tiên được Sở Xây dựng Tiền Giang duyệt giá và cấp phép đủ điều kiện mở bán trong năm 2020.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Victoria Premium (Mỹ Tho, Tiền Giang). Hotline: 1900252599 - 0979096363. Website: victoriapremium.vn.

Đại diện chủ đầu tư Victoria Premium cho biết, đối với khách hàng là đối tượng mua nhà ở xã hội, theo Nghị quyết 41/NQ-CP ban hành ngày 9/4/2020, ở phương án ưu tiên đầu tiên, sẽ được vay gói ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 4,8% một năm. Tại phương án ưu tiên thứ hai, khách hàng vay thương mại nhưng được bù lãi suất qua 4 ngân hàng. Trường hợp hai phương án trên chưa được triển khai, chủ đầu tư cam kết sẽ cho khách hàng là đối tượng mua nhà ở xã hội trả chậm 50% giá trị hợp đồng mua bán còn lại trong thời hạn một năm, với lãi suất 1% một tháng.

Chính những giải pháp thiết thực kịp thời này giúp dự án Victoria Premium có lượng khách quan tâm tăng đáng kể và hàng loạt giao dịch được hiện từ cuối tháng 4 đên đầu tháng 5.

Thực tế tiến độ xây dựng tại Victoria Premium.

Victoria Premium là dự án có tổng vốn đầu tư gần 151 tỷ đồng, diện tích xây dựng 4.000 m2. Công trình gồm 10 tầng lầu với 176 căn hộ. Dự án có vị trí đắc địa, tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực, nơi được xem là điểm giao thoa kết nối với các trục đường huyết mạch tại thành phố Mỹ Tho, thuận tiện cho việc di chuyển đến trung tâm thương mại, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Tiền Giang, các trường tiểu học, THCS, THPT, trường trung cấp tỉnh Tiền Giang...

Ngoài ra, dự án còn là nơi tiếp giáp với những cửa ngõ quan trọng. Cư dân chỉ mất 20 phút để đến tuyến cao tốc Trung Lương – TP HCM, 15 phút đến cầu Rạch Miễu - Bến Tre, 5 phút đến Quốc lộ 50 và các khu công nghiệp...

Khi đưa vào sử dụng, đây sẽ là nơi an cư với môi trường sống văn minh, hiện đại khi mỗi block chung cư đều được chủ đầu tư xây dựng nhà xe rộng rãi, hệ thống điện, nước, truyền hình cáp, Internet ổn định. Hệ thống an ninh 24/24 và phòng cháy chữa cháy cũng được ưu tiên hàng đầu vì sự an toàn của cư dân. Dự án còn có đầy đủ tất cả dịch vụ, tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại, spa, gym, hồ bơi, công viên, nhà trẻ... Victoria Premium sở hữu thiết kế cao cấp, độc đáo bởi 100% căn hộ đều là căn góc, hai phòng ngủ đều có cửa sổ, đón nắng sớm và hướng gió trời kết hợp không gian xanh mát xung quanh.

Victoria có giá bán 13.725.000 đồng một m2, chưa gồm VAT. Tiến độ dự án thi công đang được đảm bảo. Cụ thể ba block A, B, C đều đang thi công đến tầng thượng, song song hoàn thiện mặt ngoài và trong của từng căn hộ. Dự án đang gấp rút đẩy mạnh tiến độ thi công, dự kiến trong quý IV/2020 sẽ chính thức tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngoài ra mới đây, theo chương trình thí điểm hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, biện pháp ưu tiên mua nhà ở xã hội cũng thuộc các danh mục được công bố. Với những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ Chính phủ cũng như sự ủng hộ từ các chủ đầu tư, đây là thời điểm tốt để người thu nhập thấp có thể sở hữu nhà ở có giá rẻ nhưng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội.

Khách hàng mua nhà trong giai đoạn này sẽ được tham gia chương trình tri ân của chủ đầu tư với những quà tặng hấp dẫn như xe Honda Lead, iPad, thiết bị gia đình cao cấp như một tấm lòng tri ân từ chủ đầu tư.

Vũ Khánh