Victoria Beckham vực dậy sự nghiệp bên bờ phá sản

Nhà thiết kế Victoria Beckham - vợ cựu cầu thủ David Beckham - từng tự tìm nguồn lực để cứu việc làm ăn trước nguy cơ phá sản.

Trong phim tài liệu ba tập, lên sóng Netflix ngày 9/10, Victoria - vợ của cựu danh thủ David Beckham, nói về quãng thời gian làm ăn thua lỗ. Trong tập ba, Victoria cho biết đằng sau thành công hiện tại, cô suýt mất tất cả khi hãng thời trang của cô liên tục lỗ hàng chục triệu bảng năm 2016.

Với nhà thiết kế, đó là giai đoạn tăm tối khiến cô khóc mỗi ngày trước khi đi làm. Cô luôn áp lực phải thông báo với David về tình trạng xuống dốc, vì anh cũng là nhà đầu tư.

"Tôi về nhà với chồng, nhưng cũng là về nhà với đối tác của mình. Tôi phải nói với anh chuyện đó. Tôi phải làm thế vì anh ấy cũng góp vốn. Tôi thật sự rất ghét phải làm điều này", Victoria cho biết.

Trailer phim tài liệu "Victoria Beckham" Trailer phim tài liệu Victoria Beckham. Video: Netflix

Theo David Beckham, cuộc trò chuyện với Victoria khiến anh rất đau buồn vì biết vợ là "người phụ nữ kiêu hãnh". Cựu cầu thủ kể từ ngày đầu gặp nhau, cô kiếm nhiều tiền hơn anh đến mức tự mua căn nhà đầu tiên của họ ở Hertfordshire, nơi có biệt danh là Cung điện Beckingham. Do đó, anh cho rằng việc Victoria phải đến gặp mình để nói cần thêm tiền cho kinh doanh là điều khó khăn với cả hai, bởi anh cũng không còn tiền để hỗ trợ cô.

Vợ chồng Victoria (51 tuổi) và David Beckham (50 tuổi) trong buổi ra mắt phim tài liệu ở London hôm 8/10. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Trước thất bại cận kề, Victoria Beckham quyết tâm không từ bỏ, cố gắng tìm nguồn lực bên ngoài. Sau cùng, cô được David Belhassen - chủ quỹ Neo Investment Partners. Ông là người mua lại một phần ba cổ phần doanh nghiệp của Victoria năm 2017. Trong phim, nhà đầu tư nhận xét: "Victoria không tìm một đối tác tài chính chỉ biết vung tiền. Cô ấy cần một người am hiểu ngành công nghiệp này, giấc mơ của cô ấy và có đủ khả năng biến nó thành hiện thực".

Ban đầu, doanh nhân David Belhassen từ chối hợp tác sau khi xem xét số liệu, tình hình kinh doanh của Victoria. Ông đánh giá đây là vụ khó cứu vãn bởi hãng chưa bao giờ có lãi. Tuy nhiên không lâu sau, Belhassen thay đổi quyết định trong một lần vợ chồng ông đi chơi cùng nhau. Hôm ấy, doanh nhân cảm thấy vợ mình trông lộng lẫy, muốn biết bà đang mặc trang phục của thương hiệu nào. Khi biết bạn đời thích và mua nhiều thiết kế của Victoria, ông đồng ý hỗ trợ cô.

Các con đến ủng hộ buổi quảng bá phim của Victoria Beckham, trừ vợ chồng con cả Brooklyn. Từ trái qua: Cruz và bạn gái - ca sĩ Jackie Apostel, Romeo, Harper và Victoria - David. Ảnh: Instagram/ Victoria Beckham

David Belhassen đề nghị Victoria tái cấu trúc doanh nghiệp, thay đổi mọi thứ. Cô nói chấp nhận dù đây là sự thật đau lòng. Ngoài ra, ông cho biết nhà thiết kế có nhiều chi phí không cần thiết như 70.000 bảng (khoảng 2,5 tỷ đồng) chi cho cây cảnh văn phòng hàng năm, 15.000 bảng (khoảng 525 triệu đồng) cho việc tưới tiêu.

Victoria thừa nhận do có xuất thân ngành giải trí, không học qua trường kinh doanh nên không nhận ra chi nhiều khoản lãng phí. Chẳng hạn, cô chuẩn bị 15 loại vải lót khác nhau cho mặt trong của một mẫu áo khoác. Victoria cho rằng một phần của vấn đề là do mọi người sợ từ chối cô, e dè quyền lực của người nổi tiếng.

Năm 2024, Fashion Network nhận định thương hiệu Victoria Beckham có bước chuyển mình kinh ngạc, thoát khỏi tình trạng nợ nần sau nhiều năm. Trên Vogue Pháp hai năm trước, cô cho biết hãng bắt đầu có lợi nhuận từ đầu năm 2023 và đây chỉ là sự khởi đầu. "Tôi có rất nhiều tham vọng và sẽ làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu", cô nói thêm.

Theo Guardian, doanh số bán hàng của hãng đạt 112,7 triệu bảng năm 2024, tăng 26% so với năm 2023. Hiện Victoria và David Beckham có tổng tài sản trị giá 500 triệu bảng, theo Sunday Times.

Victoria Beckham sinh năm 1974, nổi tiếng từ thập niên 1990 với vai trò ca sĩ ban nhạc Spice Girls. Sau khi rời nhóm, Victoria vẫn tiếp tục ca hát, ra mắt album solo vào năm 2001. Cô làm giám khảo khách mời trong Project Runway (2008), Germany's Next Top Model (2009) và American Idol (2010). Năm 2008, cô thành lập thương hiệu thời trang sau đó mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa. Năm 1999, cô kết hôn với David Beckham, có bốn con Brooklyn, 26 tuổi, Romeo, 23 tuổi, Cruz, 20 tuổi, và Harper, 14 tuổi.

Phương Thảo (theo People)