Victoria Beckham thân thiết với con dâu

Victoria Beckham đăng ảnh vui vẻ bên con dâu nhân sinh nhật Nicola Peltz, hôm 9/1.

Trong bức ảnh đăng trên trang cá nhân, Victoria và Nicola Peltz ăn vận thoải mái, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên bàn ăn. Nhà thiết kế viết: "Mừng sinh nhật Nicola Anne Peltz Beckham. Chúc con một ngày tốt lành". Ở phần bình luận, diễn viên Nicola gửi lời cảm ơn kèm biểu tượng trái tim.

Khoảnh khắc thân thiết bên Nicola Peltz (phải) được Victoria Beckham công khai trên trang cá nhân hôm 9/1. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Lần đầu cả hai đăng ảnh chụp cùng nhau kể từ show thời trang của Victoria ở Paris Fashion Week hồi tháng 9 năm ngoái. Họ vướng tin đồn mâu thuẫn khi Nicola không mặc đầm cưới của Victoria, song nữ diễn viên bác bỏ còn Victoria chọn cách im lặng. Trong phỏng vấn với Variety, Nicola cho biết rất muốn mặc thiết kế của mẹ chồng nhưng Vic đã không kịp hoàn thành.

Từ khi hẹn hò và cưới Brooklyn Beckham , Nicola có mối quan hệ hòa thuận với gia đình, họ hàng nhà chồng. Diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các chuyến đi, dịp đặc biệt cùng gia đình Beckham. Peltz gọi Harper - em gái út của Brooklyn - là em gái tuyệt vời nhất cô từng có.

Sinh năm 1974 tại hạt Essex, đông bắc London, Victoria Beckham nổi tiếng vào những năm 1990 với tư cách thành viên Spice Girls, biệt danh Posh Spice. Cô từng phát hành album solo đầu tay mang tên mình, làm giám khảo khách mời trong Project Runway (2008), Germany's Next Top Model (2009) và American Idol (2010). Năm 2008, cô trở thành nhà thiết kế thời trang, thành lập thương hiệu riêng.

Người đẹp kết hôn với danh thủ David Beckham năm 1999 và có bốn con: Brooklyn (23 tuổi), Romeo (19 tuổi), Cruz (17 tuổi) và Harper (10 tuổi). Hồi tháng 4/2022, gia đình cô tổ chức lễ cưới cho con cả Brooklyn ở Mỹ.

Victoria Beckham tiết lộ bí quyết giúp mũi cao hơn nhờ trang điểm. Ảnh: Pagesix

Ở tuổi 48, Victoria Beckham được khen da đẹp, trẻ trung so với tuổi, vóc dáng gọn gàng cùng gu thời trang thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhà thiết kế cũng đối mặt với những tin đồn chỉnh sửa thẩm mỹ các nét trên gương mặt. Hồi tháng 12, trò chuyện với chuyên gia trang điểm Charlotte Tilbury trong In Conversation with Victoria Beckham: Beauty Gifting Secrets, cô phủ nhận làm mũi. Nhà thiết kế cho biết cô dùng thủ thuật "cảm thán" trong trang điểm để chiếc mũi trông cao hơn. Người đẹp dùng bút vẽ dấu chấm than xuống mũi và bắt đầu tán kem cho hòa vào màu da.

Họa Mi