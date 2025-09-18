Victoria Beckham kể chuyện kinh doanh thua lỗ

Trong phim tài liệu mới, Victoria Beckham nghẹn ngào nhắc áp lực thời xây dựng thương hiệu, bị công chúng phản đối, kinh doanh lỗ.

Trailer phim tài liệu "Victoria Beckham" Trailer phim tài liệu "Victoria Beckham" có sự góp mặt của gia đình Beckham, bạn của cô - diễn viên Eva Longoria, và một số khách mời. Video: Netflix

Ngày 17/9, Netflix công bố trailer phim tài liệu Victoria Beckham, giới thiệu những trích đoạn nổi bật. Theo nhà sản xuất, phim gồm ba phần, dự kiến ra mắt ngày 9/10. Nội dung xoay quanh cuộc đời của vợ danh thủ David Beckham từ lúc là thành viên nhóm Spice Girls đến khi là bà chủ hãng thời trang - mỹ phẩm mang tên cô. Nhà thiết kế nhắc lại việc bị mọi người phản đối khi quyết định chuyển hướng sang thời trang, kinh doanh thua lỗ hàng triệu bảng.

Tờ People nhận xét đây là lần đầu Victoria bộc lộ vẻ yếu đuối trước khán giả, đối lập hình tượng mạnh mẽ cô thường thể hiện. Trong trailer, cô nghẹn ngào nói về áp lực công việc, cho biết cố gắng không chỉ để trở thành nhà thiết kế thành công mà còn vì gia đình.

"Tôi muốn làm các con và David tự hào. Tôi mất nhiều thời gian để đạt được ngày hôm nay. Tôi sẽ không để mọi thứ vuột khỏi tầm tay của mình lần nữa", cô nói.

Cô và David Beckham kết hôn năm 1999 tại Ireland. Cặp sao có bốn con: Brooklyn, 26 tuổi, Romeo, 23 tuổi, Cruz, 20 tuổi, và Harper, 14 tuổi. Hiện nhà Beckham vướng tin bất hòa do vợ chồng con trai lớn Brooklyn - Nicola Peltz không còn gặp gia đình từ Giáng sinh năm 2024.

Gia đình Beckham tại sự kiện của hãng Boss đầu năm. Từ trái qua: Romeo, Victoria, Harper, David và Cruz. Ảnh: Boss

Dự án mới của Victoria Beckham đang thu hút nhiều chú ý, đạt từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho biết hào hứng với bộ phim, muốn xem khía cạnh khác của cô. Vài người nói rằng ấn tượng trước những nỗ lực của Victoria trong các vai trò.

Một tài khoản trên YouTube bình luận: "Cô ấy thực sự tạo dựng thành tựu cho cuộc đời của mình. Là mẹ của bốn con, ban đầu còn là thành viên của Spice Girls, giờ là chủ hãng thời trang. Cô ấy không cần cố gắng nhiều đến thế. Victoria vốn có thể ở nhà làm nội trợ và sống bằng thu nhập của chồng".

Theo People, David Beckham là người thuyết phục Victoria làm một bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp thời trang của riêng cô. Trên chương trình Today tháng 1, cựu danh thủ tiết lộ không dễ khiến vợ đồng ý nhưng vẫn muốn cô thực hiện. Vì theo anh, Victoria mới là ngôi sao thực sự của nhà Beckham.

"Cô ấy dành 18 năm để xây dựng thương hiệu. Vợ tôi làm việc chăm chỉ đến mức không ai có thể tin. Do đó, tôi thuyết phục cô ấy hãy để công chúng thấy bản thân làm gì hàng ngày, những thứ liên quan doanh nghiệp. Victoria là một người phụ nữ rất thông minh và siêng năng. Tôi muốn mọi người thấy điều đó", anh nói thêm.

Victoria Beckham sinh năm 1974, nổi tiếng từ thập niên 1990 với vai trò ca sĩ ban nhạc Spice Girls. Sau khi rời nhóm, Victoria vẫn tiếp tục ca hát, ra mắt album solo vào năm 2001. Cô làm giám khảo khách mời trong Project Runway (2008), Germany's Next Top Model (2009) và American Idol (2010). Năm 2008, cô trở thành nhà thiết kế thời trang, thành lập thương hiệu mang tên mình, sau đó mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa.

Phương Thảo (theo People)