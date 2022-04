Victoria Beckham - biểu tượng thời trang qua hơn bốn thập niên

Nhà thiết kế vào nhóm sao mặc đẹp ở Met Gala 2014 với đầm quây ngực dáng cột phong cách tối giản do cô thiết kế, kết hợp trang sức hiệu Jacob & Co. Một trong những quy tắc ăn vận của Vic là tạo phong cách riêng từ những kiểu dáng không lỗi thời. Cô thích trang phục có đường cắt sắc nét, dựng phom tốt, cắt may chuẩn, tôn dáng người mặc. Ảnh: PA