Victor Vũ: 'Tôi may mắn được gia đình vợ giúp đỡ'

Đạo diễn Victor Vũ nói may mắn có bà xã Đinh Ngọc Diệp và bố vợ - nhà văn Hồng Thái - hỗ trợ về cảm hứng sáng tạo.

Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp dự buổi ra mắt Thám tử Kiên phần hai, chiều 25/11 tại TP HCM. Nhìn lại 20 năm theo nghề, anh cho biết gia đình vợ là điểm tựa tinh thần không thể thiếu. "Nhờ Diệp và bố Hồng Thái bên cạnh, tôi được giúp đỡ về nguồn cảm hứng sáng tạo. Đó là một trong những điều quý giá nhất tôi có được khi làm nghề", anh nói.

Victor Vũ đón sinh nhật lần thứ 50 bên cạnh Đinh Ngọc Diệp, bố vợ và hai con tại sự kiện

Victor Vũ cho biết anh và bố vợ chung đam mê điện ảnh, truyện trinh thám, có thể trò chuyện về chủ đề này thâu đêm suốt sáng. Năm 2023, khi Victor quay Người vợ cuối cùng - lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ oán hận của bố vợ, đạo diễn được ông góp sức, tham gia chỉnh sửa kịch bản cuối.

Khi quay phim ở vùng núi Đông Bắc, vợ chồng Victor nhiều lần gọi về nhà, xin góp ý của ông. Từng nghiên cứu, giảng dạy văn hóa, nhà văn giúp con rể trau chuốt phần lời thoại cho đúng đời sống, phong tục tập quán xưa, tránh các chi tiết sai lệch lịch sử.

Ở dự án mới, Victor Vũ cũng được nhà văn Hồng Thái hỗ trợ đắc lực trong khâu kịch bản. Sau thành công của phần một, anh viết nhiều đề cương cho nội dung phần hai nhưng chưa thực sự ưng ý. Một hôm, bố vợ nói với Victor Vũ có một câu chuyện muốn tặng anh, rồi đưa cho cuốn bản thảo dài vài trăm trang. Anh thức suốt ba đêm để nghiền ngẫm, sau đó bắt tay khởi động dự án Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim.

Phần hai tiếp tục xoay quanh nhân vật Kiên (Quốc Huy đóng) - viên quan tra án sống ở thế kỷ 19, cùng người bạn đồng hành Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp). Ngoài hai nhân vật chính, phim có thêm khoảng 12 vai mới, bắt đầu casting từ cuối tháng 11, dự kiến khởi chiếu cuối năm sau.

Thám tử Kiên ra mắt cuối tháng 4, mở màn với câu chuyện Hai Mẫn cầu cứu thám tử Kiên khi Nga - cháu của cô (Minh Anh đóng) mất tích bí ẩn. Cô càng hoang mang khi nghe dân làng đồn đại về ma da - thực thể gây nên những kỳ án với nhiều xác chết không thủ cấp. Với sự nhạy bén của Kiên, nhiều đối tượng tình nghi được khoanh vùng, như công tử Thạc (Quốc Anh) - người tình bí mật của Nga, Tuyết - con gái quan Liêm (Anh Phạm đóng), hay thậm chí là cha của Nga (Quốc Cường).

Tác phẩm thành công nhờ nhịp phim lôi cuốn, đan cài yếu tố tâm linh và trinh thám. Bối cảnh thiên nhiên Cao Bằng, thiết kế phục trang cũng là điểm sáng, giúp nâng tầm nội dung. Phim thu về gần 250 tỷ đồng - cao nhất trong sự nghiệp của Victor Vũ.

Trailer phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Đạo diễn 50 tuổi từng ghi dấu với các loạt phim Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu. Năm 2015, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh- phim chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh - trở thành hiện tượng phòng vé, Victor Vũ đoạt giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam. Năm 2019, Mắt biếc - chuyển thể từ truyện dài cùng tên - đạt doanh thu 180 tỷ đồng, vào top 5 phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó, đoạt giải Bông Sen Vàng 2021. Năm 2023, Người vợ cuối cùng - tác phẩm anh chuyển thể từ tiểu thuyết Hồ oán hận (Hồng Thái) - đạt hơn 100 tỷ đồng.

Đinh Ngọc Diệp, 41 tuổi, sinh tại TP HCM, từng đạt danh hiệu Hoa khôi Tây Đô 2004 và Người mẫu được yêu thích tại giải Người mẫu Việt Nam năm 2006. Người đẹp nổi tiếng với các phim điện ảnh Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Người bất tử. Ngoài diễn xuất, cô giữ vai trò giám đốc sản xuất phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Người vợ cuối cùng. Cô cưới đạo diễn Victor Vũ năm 2016, có hai con trai là Landon Vũ và Nolan Vũ.

