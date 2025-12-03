Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp vun đắp hôn nhân bằng sự tôn trọng

Đạo diễn Victor Vũ và diễn viên Đinh Ngọc Diệp sát cánh trong công việc, luôn giữ sự "tương kính như tân" trong suốt gần 10 năm chung sống.

Dịp Victor Vũ đón tuổi 50 hôm 25/11, Đinh Ngọc Diệp đăng video ghi lại giây phút bên chồng và viết: "Nửa thế kỷ không chỉ là một con số mà là chặng đường anh đi qua với đam mê, kiên trì và trái tim luôn hướng về gia đình. Chúc mừng sinh nhật chồng yêu".

Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp sát cánh trong cuộc sống Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp sát cánh trong cuộc sống. Video: Nhân vật cung cấp

Họ gặp nhau lần đầu khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của Victor Vũ tại Việt Nam - Chuyện tình xa xứ (2008). Mối quan hệ tình cảm nảy nở sau nhiều năm làm việc chung. Victor Vũ ban đầu chỉ biết đến Đinh Ngọc Diệp qua những gì cô thể hiện ra bên ngoài, chưa thấy được sự hòa hợp về quan điểm sống. Qua thời gian, anh cảm nhận được tình yêu thương của cô dành cho gia đình, chứng kiến cách cô chăm sóc, quan tâm bố mẹ và anh em. Anh nhận thấy diễn viên không chỉ là một cô gái vui vẻ, vô tư mà còn tốt bụng, có chiều sâu.

Anh đến vào đúng giai đoạn cô đang khó khăn nhất, mất cân bằng trong cuộc sống, thấy chán nản với nghề. Victor Vũ âm thầm ở bên, hỗ trợ trong học tập, giúp cô lấy lại năng lượng tích cực. Đinh Ngọc Diệp cảm động khi Victor Vũ mua sách để cô làm thiện nguyện. Đạo diễn thừa nhận anh mến con người Đinh Ngọc Diệp và việc ủng hộ, giúp đỡ là điều bình thường để có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Anh cầu hôn diễn viên tại nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp vào năm 2012 và tổ chức đám cưới tại TP HCM năm 2016.

Vợ chồng nghệ sĩ diện áo đồng điệu trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ khi về chung nhà, cặp sao đồng hành trong cả công việc. Đinh Ngọc Diệp từ một diễn viên tay ngang, bản năng, không học ở trường lớp, trở thành giám đốc sản xuất phim. Cô quản lý tài chính trong nhà, sau đó làm marketing, bán phim, đầu tư và xử lý khủng hoảng cho các dự án của Victor Vũ. Diễn viên thừa nhận không giỏi chuyện tính toán. Tuy nhiên, nhờ sự tin tưởng của chồng, cô gánh vác công việc mà trước đó anh phải làm một mình.

Trong vai trò nhà sản xuất, diễn viên hiểu rằng bản thân cần giúp bạn đời thăng hoa trong sáng tạo. Cô là người đầu tiên đọc kịch bản, xem phim, thậm chí duyệt cả nội dung Victor Vũ đăng lên mạng xã hội. Cô cho rằng việc giỏi văn giúp cô có độ nhạy cảm cần thiết để cân bằng yếu tố kỹ thuật khô khan trong phim của chồng.

Victor Vũ không bao giờ ép vợ làm những điều cô không thích vì tôn trọng quyết định của bạn đời. Anh cho biết từng có bảy năm làm IT văn phòng và gần như trầm cảm nên hiểu rõ nỗi khổ khi phải làm công việc mình không đam mê. Anh từng bước hướng dẫn vợ cách trả lời email sao cho không quá cảm tính, giao tiếp để người khác không hiểu lầm. Dù vậy, là một đạo diễn nguyên tắc, Victor Vũ không bao giờ có sự ưu ái cho ai, kể cả vợ. Đinh Ngọc Diệp vẫn phải đi casting cho các vai diễn trong phim của chồng, bao gồm vai Hạnh ở Thám tử Kiên.

Ngoài công việc, niềm hạnh phúc của cả hai là những giây phút quây quần bên các con. Họ thích đưa con đi chơi hoặc trải nghiệm cuộc sống mới những lúc quay phim. Hai con trai cô sống ở thành phố nhưng thích nghi với mọi hoàn cảnh, có thể chơi với trâu bò, vịt, ngan ở xóm làng. Victor Vũ hiếm khi tụ tập cùng bạn bè, luôn tranh thủ về nhà chơi đùa cùng hai bé. Khi không có dự án phim ảnh, anh đưa cả nhà đi du lịch, gắn kết các thành viên.

Đinh Ngọc Diệp cho biết luôn tuân theo lời khuyên của mẹ chồng trong việc giữ gìn hạnh phúc đó là "tương kính như tân". Cả hai tìm cách dung hòa cá tính đối lập để giữ "lửa" hôn nhân. Victor Vũ tự nhận là người hướng nội, khó tính. Anh ít biểu lộ cảm xúc và luôn muốn mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận, chi tiết đến từng dấu chấm, phẩy trong kịch bản. Ngược lại, Đinh Ngọc Diệp là người vô tư, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, thích bày tỏ và nghịch ngợm. Cô cho biết thường "sưu tập" nụ cười của chồng bằng những câu chọc ghẹo để tạo không khí vui vẻ khi ở nhà.

Sự lãng mạn của vợ chồng nghệ sĩ đến từ những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống. Victor Vũ bày tỏ tình cảm bằng cách thơm má, dặn dò vợ phải ăn uống đầy đủ. Đinh Ngọc Diệp thích viết thiệp tặng chồng trong những dịp đặc biệt.

Diễn viên nói 10 năm sống cạnh Victor Vũ là chặng đường cô tìm thấy bản thân và trưởng thành hơn. "Tình yêu của chúng tôi là sự kiên trì, thấu cảm và gắn kết qua thời gian", cô nói.

Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ cùng hai con trai thăm gia đình ở Mỹ hồi tháng 7 năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đinh Ngọc Diệp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Tây Đô 2004 và Người mẫu được yêu thích tại giải Người mẫu Việt Nam năm 2006. Ngoài ra, cô từng dẫn chương trình Thời trang và cuộc sống. Người đẹp nổi tiếng qua series Anh chỉ có mình em, Hoa dã quỳ, Mưa thủy tinh và các phim điện ảnh Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Người bất tử. Ngoài diễn xuất, cô giữ vai trò giám đốc sản xuất phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Người vợ cuối cùng.

Victor Vũ từng ghi dấu với phim Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu. Năm 2015, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - phim chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh - trở thành hiện tượng phòng vé, Victor Vũ đoạt giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam. Năm 2019, Mắt biếc - chuyển thể từ truyện dài cùng tên - đạt doanh thu 180 tỷ đồng, vào top 5 phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó, đoạt giải Bông Sen Vàng 2021.

Hoàng Dung