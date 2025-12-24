Vicem Hà Tiên ra mắt bao bì mới, tái định vị thương hiệu

Doanh nghiệp giới thiệu logo và hệ thống bao bì mới, dự kiến đưa ra thị trường từ đầu năm 2026, nhằm đồng bộ nhận diện, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ngày 23/12, trong khuôn khổ Hội nghị nhà phân phối năm 2025 với chủ đề "Tiên phong kiến tạo cùng Kỳ Lân", Vicem Hà Tiên công bố diện mạo mới, gồm logo và hệ thống bao bì sản phẩm. Đây là lần điều chỉnh nhận diện quy mô lớn của thương hiệu xi măng gắn bó với thị trường phía Nam hơn 60 năm.

Theo doanh nghiệp, việc làm mới nhận diện nằm trong chiến lược nâng cao tính đồng bộ và khả năng nhận biết thương hiệu trong giai đoạn thị trường xi măng bước vào chu kỳ cạnh tranh mạnh hơn. Hệ thống bao bì mới dự kiến được đưa ra thị trường từ đầu năm 2026, triển khai dần khắp mạng lưới phân phối, các cửa hàng vật liệu xây dựng tại khu vực phía Nam.

Thiết kế mới kế thừa các giá trị nền tảng của thương hiệu Vicem Hà Tiên, đồng thời được điều chỉnh theo hướng hiện đại và nhất quán hơn. Biểu tượng Kỳ Lân Xanh tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong nhận diện, kết hợp phông chữ quen thuộc nhằm nhấn mạnh thông điệp về lịch sử hình thành và vị thế thương hiệu từ năm 1964.

Logo mới của Vicem Hà Tiên. Ảnh: Vicem

Trên bao bì, biểu tượng Kỳ Lân được đặt ở vị trí trung tâm, đi cùng bố cục thống nhất cho toàn bộ danh mục sản phẩm. Các dòng xi măng được phân biệt bằng màu sắc phần bệ đỡ linh vật và hệ thống thông tin bên hông bao, giúp người dùng và hệ thống phân phối dễ nhận diện chủng loại cũng như sản phẩm chính hãng. Theo Vicem Hà Tiên, cấu trúc này nhằm hạn chế nhầm lẫn trên thị trường, đồng thời hỗ trợ quản lý hàng hóa hiệu quả hơn tại các điểm bán.

Doanh nghiệp cho biết, việc điều chỉnh bao bì không làm thay đổi chất lượng sản phẩm. Thay vào đó, trọng tâm nằm ở việc chuẩn hóa thông tin, tăng tính minh bạch và nâng cao trải nghiệm nhận diện cho khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều sản phẩm với hình thức tương đồng.

Bao bì mới của Vicem Hà Tiên. Ảnh: Vicem

Trong ngành xi măng, nơi quyết định mua hàng chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen và sự tin cậy, nhận diện thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị phần. Việc đồng bộ hóa hệ thống bao bì được Vicem Hà Tiên kỳ vọng sẽ góp phần củng cố vị thế thương hiệu lâu năm, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động phân phối và mở rộng thị trường trong giai đoạn tới.

Sự kiện ra mắt nhận diện mới đánh dấu một bước chuyển trong hành trình hơn sáu thập kỷ của Vicem Hà Tiên, khi doanh nghiệp vừa giữ các giá trị biểu tượng đã định hình thương hiệu, vừa điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu vận hành và cạnh tranh của thị trường hiện nay.

(Nguồn: Vicem Hà Tiên)