VIB ưu đãi cho khán giả chương trình 'Anh trai say hi'

Xuất hiện tại chương trình Anh trai say hi, VIB hiện đại hóa hình ảnh các sản phẩm tài chính để trở nên gần gũi, thân thiện hơn với khách hàng. Dấu ấn của nhà băng lồng ghép vào tạo hình sân khấu và các vật dụng gắn bó với hoạt động của nghệ sĩ.

Đại diện ngân hàng cho biết, sự ủng hộ của người hâm mộ là động lực để VIB thiết kế nên những quà tặng độc quyền với mong muốn kéo gần khoảng cách giữa khán giả và thần tượng.

Bên cạnh những ca khúc bắt tai, nhiều màn trình diễn hoành tráng, khán giả Anh trai say hi có cơ hội nhận quà tặng giới hạn từ VIB - nhà tài trợ chính. Theo đó, khách hàng mở thẻ VIB qua kênh trực tuyến, ứng dụng MyVIB và kênh đối tác Fiza trên Zalo được tặng áo khoác phiên bản giới hạn. Chương trình diễn ra từ nay đến 31/8.

Nhà băng miễn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ khi mở mới, kích hoạt thẻ và chi tiêu từ một triệu đồng trong vòng 30 ngày. Chương trình kéo dài đến hết tháng 9 năm nay.

Sở hữu thẻ tín dụng VIB, người dùng được trải nghiệm những sản phẩm thanh toán không tiền mặt, đáp ứng cho các nhu cầu tài chính và phong cách sống trẻ. Với các chủ thẻ Gen Z, dòng thẻ Ivy Card nhân đôi hoàn tiền cho mọi chi tiêu, hướng đến việc tiêu dùng thông minh, thiết lập thói quen quản lý tài chính hiệu quả.

Dòng sản phẩm Super Card với tính năng linh hoạt hoàn tiền hoặc tích điểm 15% mang đến lựa chọn tối ưu cho người dùng khi thanh toán không tiền mặt cho mua sắm, du lịch, ăn uống...

Với các tín đồ du lịch, Travel Élite là gợi ý đáng cân nhắc bởi ưu đãi 0% phí chuyển đổi ngoại tệ trong ba tháng đầu và 1% cho các tháng sau. Chủ thẻ có thêm cơ hội trải nghiệm phòng chờ thương gia tại hơn 1.000 sân bay toàn cầu.

Từ nay đến hết ngày 31/10, người dùng mới MyVIB được tặng nón thời trang khi mở tài khoản Digi và thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại hoặc data từ 100.000 đồng.

Chương trình áp dụng cho người dùng giới thiệu thành công ba người bạn tạo tài khoản trên MyVIB thông qua tính năng chia sẻ đường dẫn mời bạn mới trên ứng dụng.

Đặc biệt, MyVIB còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi như: hoàn 50% khi thanh toán hóa đơn điện, nước, WiFi (ADSL) từ nay đến 31/12. Ngoài ra, người dùng được hoàn đến 30% giá trị hóa đơn khi thanh toán điện, nước, WiFi (ADSL) lần đầu; giảm đến 5% nạp tiền điện thoại trả trước; giảm 10% cước data 3G, 4G...

Khách đăng ký mở tài khoản với ba bước: tải ứng dụng MyVIB; mở ứng dụng MyVIB đã tải và tiến hành đăng ký mở tài khoản, xác thực tài khoản eKYC trong vài phút.

Khách hàng được miễn phí chọn số tài khoản theo yêu cầu, miễn số dư tối thiểu, miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí giao dịch và thanh toán trực tuyến cùng hơn 100 tiện ích thanh toán trên MyVIB.

