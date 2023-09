VIB tung loạt ưu đãi, miễn phí mở tài khoản số đẹp

Người dùng MyVIB có cơ hội nhận quà tổng trị giá 500 triệu đồng, hoàn phí thường niên thẻ tín dụng... dịp ngân hàng kỷ niệm 27 năm thành lập.

Từ nay đến hết 15/12, đơn vị triển khai chương trình Càng dùng nhiều, càng lợi nhiều cho người dùng mới và khách hiện hữu đang sử dụng ngân hàng số MyVIB. Tổng giá trị quà tặng lên đến 11 tỷ đồng.

Với mỗi giao dịch chuyển tiền và thanh toán hợp lệ hoặc mỗi lượt giới thiệu người dùng mới cho MyVIB thông qua tính năng 'Giới thiệu bạn' trên ứng dụng, người dùng sẽ nhận được lượt quay số trúng loạt quà tặng, tổng giá trị đến 500 triệu đồng. Số lượt tham gia quay số và cơ hội trúng giải không hạn chế. Càng giao dịch nhiều, người dùng sẽ càng có nhiều lượt tham gia.

Người mới lần đầu sử dụng MyVIB sẽ nhận thưởng giá trị đến 150.000 đồng (được quy đổi ra điểm để nạp tiền, thanh toán hóa đơn trên MyVIB). Số thưởng này bao gồm 50.000 đồng khi đăng ký tài khoản Digi và thực hiện thành công các bước định danh điện tử (eKYC); 50.000 đồng khi lần đầu nhận tiền vào tài khoản (từ 200.000 đồng) và khi có giao dịch hợp lệ đầu tiên giá trị từ 100.000 đồng.

Ứng dụng MyVIB ưu đãi cho người dùng mở mới và hiện hữu. Ảnh: VIB

VIB thực thi chiến lược nhất quán lấy khách hàng làm trọng tâm trong quá trình số hóa và chuyển đổi số

VIB áp dụng hai ưu đãi tùy chọn cho chủ thẻ tín dụng mở mới trong 5 ngày: 18-22/9. Một là hoàn phí thường niên trọn đời và hoàn tiền giao dịch đầu tiên khi chủ thẻ có giao dịch giá trị lớn. Hai là hoàn phí thường niên năm đầu chỉ với một giao dịch chi tiêu tối thiểu từ một triệu đồng. Khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn VIB DK2023 gửi về 6089 bằng số điện thoại đã đăng ký trên hệ thống thẻ để hưởng ưu đãi.

Với chủ thẻ hiện hữu, đơn vị mở rộng chương trình Ngày hội chi tiêu vào 18-22/9 thay vì chỉ vào ngày 20 hàng tháng. Chỉ cần soạn VIB CT gửi 6089, chủ thẻ được tặng 5 sao cho mỗi 200.000 đồng chi tiêu tích lũy trong năm ngày này, tối đa 200 sao mỗi ngày để đổi thành voucher mua sắm. Ưu đãi áp dụng đồng thời với các lợi ích hoàn tiền, tích điểm từ tính năng thẻ VIB, giảm đến 50% tại GGG, The Pizza Company, Miyen menu chay, Shynh House, Booking.com, Nha khoa Ortis, Nha khoa Peace, Be Dental, Oracle Clinic, FLC Golf Course...

Nhà băng cộng đến 1% lãi suất tiết kiệm cho các khách hàng có số dư tài khoản tại ngày 31/8 đạt trên 2,7 triệu đồng và có thời gian sử dụng dịch vụ tại VIB từ năm năm trở lên. Với khách hàng thân thiết là doanh nghiệp siêu nhỏ, VIB tặng 0,5% lãi suất.

Trong dịp này, ngân hàng tặng tài khoản số đẹp có các cặp số 27 như xxx272727; 272727xxx; x272727xx; xx272727x. Khách hàng chỉ cần nạp vào tài khoản số đẹp mở mới một triệu đồng để hưởng ưu đãi này. Ngày 18/9, bộ số tài khoản x27272727; 27x272727; 2727x2727; 272727x27; 27272727x sẽ được tặng cho các khách hàng mở và nạp vào tài khoản 10 triệu đồng.

Ngân hàng có nhiều ưu đãi cho người dùng dịp kỷ niệm 27 năm thành lập. Ảnh: VIB

Thành lập ngày 18/9/1996, VIB hiện có hơn 11.000 cán bộ nhân viên, phục vụ hơn 4,5 triệu khách hàng tại 179 chi nhánh và phòng giao dịch ở 28 tỉnh, thành trọng điểm trong cả nước.

Sau 27 năm hình thành và phát triển, đơn vị đạt được nhiều bước phát triển, thuộc nhóm các ngân hàng có tỷ lệ bán lẻ và hiệu quả sinh lời dẫn đầu ngành. Nhiều năm qua, nhà băng duy trì vị thế là một trong những ngân hàng dẫn đầu xu thế thẻ tín dụng, nhóm ngân hàng có chi tiêu qua thẻ cao nhất tại thị trường Việt Nam. Với chiến lược nhất quán lấy khách hàng làm trọng tâm trong quá trình số hóa và chuyển đổi số, đơn vị ứng dụng nhiều công nghệ mới và xây dựng các chuỗi giá trị nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn. Ứng dụng Ngân hàng số MyVIB và các giải pháp công nghệ thẻ từ đơn vị đã nhận nhiều giải thưởng và ghi nhận từ các tổ chức uy tín như The Asset, The Banker, Global Finance Review, Mastercard, Visa card, AWS, Microsoft...

Minh Huy