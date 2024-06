VIB tung loạt ưu đãi hưởng ứng 'Cashless Day 2024'

Ngân hàng khởi động mùa ưu đãi thẻ lớn nhất năm trên 4 danh mục gồm VIB Shop (mua sắm), VIB Travel (du lịch), VIB Dine (ăn uống) và VIB Move (di chuyển).

Theo đại diện VIB hiện vào mùa mua sắm. Trải qua 5 mùa Cashless Day, VIB dành tặng loạt ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng nhằm thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Theo đó, hưởng ứng Cashless Day 2024, các sàn thương mại điện tử lớn sẽ liên tục tổ chức những phiên livestream với nhiều sản phẩm giá tốt. Nếu sở hữu thẻ tín dụng VIB, người dùng sẽ được tận hưởng thêm ưu đãi độc quyền với hạng mục VIB Shop gồm mã giảm giá lên đến 200.000 đồng trên Shopee và Lazada trong ngày 15, 16, 17 và 20/6. Chủ thẻ VIB có cơ hội nhận ưu đãi đến 45% khi mua sắm trên cửa hàng trực tuyến LG, Electrolux...

Chương trình ưu đãi của VIB nhằm hưởng ứng 'Cashless Day 2024'. Ảnh: VIB

Khi đặt phòng và thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB, chủ thẻ được giảm đến 300.000 đồng tại Traveloka, 200.000 đồng tại Klook... Nếu đặt tour nước ngoài giá trị cao, nhà băng nâng mức ưu đãi đến 1,5 triệu (đặt tại Vietravel) hoặc giảm đến 1 triệu đồng (tại Lửa Việt Tours)...

Với VIB Dine, các tín đồ ẩm thực cũng được giảm 50.000 đồng khi đặt đồ ăn trưa tại văn phòng qua GrabFoodvà ShopeeFood. Cùng với đó là ưu đãi giảm giá đến 20% tại nhiều nhà hàng và quán chay sang trọng như Papas’ Chicken, Beauty in The Pot, Capos Spanish Tapas Bar, Araham Vegan, Miyen Japanese Cuisine...

VIB Dine cũng vừa bổ sung thêm danh mục nhà hàng mới với ưu đãi chưa từng có như giảm đến 30 - 50% tại Kasa Sushi, Shamoji Robata Yaki... Chủ thẻ còn được tận hưởng mức ưu đãi 10% tại chuỗi 12 nhà hàng của IN Dining: Sushi Tei, Shri Lounge, The Log, Âu Lạc Do Brazil, Carpaccio, Jumbo Seafood, Crystal Jade Palace, Dynasty House, Marina Seafood, Tib, GEM Café và Mojo Café.

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng VIB để thanh toán hóa đơn ăn uống. Ảnh: VIB

Đối với chủ thẻ thường xuyên di chuyển, VIB Move tặng ngay 35.000 đồng khi sử dụng dịch vụ của Vexere và Grab. Đặc biệt, với "Ngày Hội Chi Tiêu" diễn ra định kỳ vào ngày 20 hàng tháng này sẽ được VIB triển khai sớm từ ngày 16/6 và kéo dài đến hết 20/6 nhân dịp Cashless Day. Như vậy, chủ thẻ có thể nhận đến 100.000 điểm thưởng đổi quà mỗi ngày, tối đa đến 500.000 điểm thưởng nếu tham gia chi tiêu tất cả các ngày. Riêng giá trị giao dịch ngày 20/6 sẽ được tích lũy để tiếp tục tranh giải quý và năm với giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi giúp thúc đẩy thói quen mua sắm, du lịch. Ảnh: VIB

Ngoài ra, dịp Cashless Day 2024, VIB triển khai thêm chương trình ưu đãi mở thẻ cho khách hàng mới trong năm ngày 16-20/6, gia tăng điểm chạm để khi người dùng tiếp xúc và tận hưởng những tiện ích của kênh thanh toán không tiền mặt.

Khách mở thẻ sẽ được hoàn phí thường niên năm đầu nếu đủ điều kiện chi tiêu từ ba triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và 45 ngày kể từ khi phát hành thẻ.

Thời gian qua, nhà băng truyền thông điệp "Dẫn đầu xu thế thẻ". Hàng trăm thương hiệu nổi tiếng kết hợp với hệ sinh thái 10 dòng thẻ tín dụng của VIB hứa hẹn sẽ mang đến cho chủ thẻ một mùa lễ hội mua sắm đáng nhớ, tiện lợi.

Thái Anh