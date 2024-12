VIB ra mắt bộ thẻ tín dụng Quang Hùng MasterD Limited Edition

VIB ra mắt bộ thẻ tín dụng cá nhân hóa kết hợp công nghệ, văn hóa thần tượng cùng các dịch vụ tài chính, dành riêng cho người hâm mộ Quang Hùng MasterD.

Bộ thẻ lần này của nhà băng được in hình ảnh và chữ ký của ca sĩ Quang Hùng MasterD, ra mắt vào ngày 7/12. Theo đó, từ ngày 7-15/12, người tham dự Concert 3 và 4 Anh trai say hi tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội sẽ có cơ hội được ưu đãi hoàn phí thiết kế khi đăng ký phát hành bộ thẻ này.

Phiên bản thẻ Quang Hùng MasterD Limited Edition áp dụng cho các dòng thẻ Travel Élite, Cash Back, Family Link, Online Plus 2in1, Rewards Unlimited, Financial Free và Ivy Card. Danh sách chủ thẻ được hoàn phí thiết kế thẻ sẽ được công bố vào ngày 25/12. Trường hợp khách hàng có nhiều thẻ cùng thỏa điều kiện, khoản phí sẽ được hoàn vào mỗi tài khoản thẻ thỏa điều kiện đó.

Bộ thẻ tín dụng Quang Hùng MasterD Limited Edition. Ảnh: VIB

Đại diện ngân hàng cho biết, ở thời điểm đầu khi vừa ra mắt tính năng cá nhân hóa thiết kế thẻ, VIB kết hợp cùng Quang Hùng MasterD truyền tải thông điệp "hãy biến chiếc thẻ tín dụng vốn đã hữu ích trở thành phụ kiện độc đáo".

"Bộ thẻ này là cơ hội để người hâm mộ tận hưởng những giá trị vượt trội trong cuộc sống hàng ngày", đại diện ngân hàng nói.

Nhà băng mong muốn chương trình lần này mang đến cho người dùng những trải nghiệm khác biệt, kết hợp công nghệ tiên tiến và chiến lược sáng tạo. Qua đó, đơn vị hướng tới mục tiêu dài hạn là cung cấp sản phẩm tài chính, tạo nên những trải nghiệm độc đáo, bền vững cho khách hàng.

Thẻ tín dụng cá nhân hóa thiết kế của nhà băng ra mắt hồi tháng 10, nhận được nhiều sự quan tâm khi kết hợp công nghệ Gen AI từ Fiza x Zalo AI, cho phép khách hàng tự thiết kế hình ảnh in trên thẻ. Sự đổi mới này đã mang về cho VIB giải thưởng quốc tế "Đột phá sáng tạo 2024" từ Mastercard, cùng danh hiệu Kỷ lục quốc gia từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, ghi dấu ấn là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai thẻ tín dụng cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Các sản phẩm thẻ của VIB. Ảnh: VIB

Bà Tường Nguyễn, Giám đốc khối thẻ VIB cho biết, việc triển khai Gen AI trong cá nhân hóa thẻ là bước đi mang tính chiến lược của ngân hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cá nhân hóa của khách hàng Việt. "Điều này khẳng định tầm nhìn dài hạn về việc tạo giá trị bền vững thông qua các giải pháp sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ", bà nói.

Bên cạnh mở thẻ tín dụng từ nay đến hết 31/12, khách hàng được miễn phí thường niên năm đầu, hoàn 10% tổng giá trị chi tiêu trong 30 ngày đầu tiên, tận hưởng đặc quyền "Mua ngay, góp nhẹ" 0% lãi suất, phí ban đầu.

Ngoài ra, người dùng cũng được hưởng loạt ưu đãi từ hệ sinh thái VIB Privileges: giảm đến 40% tại Traveloka, Klook, Lotte Cinema, Facial Bar; giảm 30% tại Manwah, K-pub, Shopeefood, A Mà Kitchen; ưu đãi 20% tại CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Shopee...

Khách hàng còn tiết kiệm từ 1,5-5,5 triệu đồng khi mua các dòng iPhone, Samsung đời mới nhất. Đặc biệt, khi tích lũy điểm chi tiêu, người dùng có cơ hội tham gia chương trình "Quay là trúng" với xác suất trúng 100%, bao gồm các voucher trị giá 500.000 đồng từ Shopee, Tiki, Winmart và nhiều đối tác lớn khác.

Theo VIB, việc phát hành thẻ tín dụng cá nhân hóa thiết kế là cú hích trong ngắn hạn, bước đi chiến lược giúp đơn vị nâng cao giá trị thương hiệu, củng cố lòng tin từ khách hàng.

Hoàng Đan