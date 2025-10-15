VIB nộp hơn 2.600 tỷ tiền thuế năm 2024

VIB đã nộp gần 2.624 tỷ đồng tiền thuế năm 2024, bao gồm 5,75 tỷ đồng bổ sung, nằm trong danh sách 20 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách cao nhất.

Thông tin nêu tại Quyết định số 3220/QĐ do Cục thuế công bố ngày 10/10. Đại diện nhà băng cho biết, đơn vị là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia, nhiều năm liền được vinh danh về "Thành tích cao trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước của TP HCM". Năm nay, ngân hàng tiếp tục được ghi nhận trong Top 20 ngân hàng tư nhân và Top 20 doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Theo nhà băng, kết quả này thể hiện hoạt động kinh doanh của VIB được duy trì ổn định, hiệu quả và bền vững. Kể từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ năm 2017, tổng số tiền ngân hàng nộp vào ngân sách Nhà nước đã vượt 14.500 tỷ đồng, trong vòng 8 năm qua. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thể hiện năng lực tài chính của ngân hàng, còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, góp phần tạo nguồn lực phát triển kinh tế đất nước.

Khách hàng giao dịch tại nhà băng. Ảnh: VIB

Song song hoạt động kinh doanh, VIB cũng chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội. Riêng trong năm 2024, ngân hàng đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng như hỗ trợ xóa nhà tạm, khắc phục hậu quả thiên tai, cấp học bổng, tổ chức ngày hội việc làm và nhiều hoạt động tri ân, giáo dục. Những chương trình này cho thấy cam kết của nhà băng trong việc phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và xã hội.

VIB cho rằng sự tăng trưởng bền vững của ngân hàng phải gắn liền với sự phát triển của cộng đồng. Tinh thần đó được thể hiện xuyên suốt trong chiến lược hoạt động, từ kinh doanh đến các chương trình an sinh xã hội.

Đóng góp ngân sách của ngân hàng giai đoạn 2017-2024. Ảnh: VIB

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm nay, VIB ghi nhận tăng trưởng tín dụng và huy động vốn khoảng 10%, nhờ triển khai nhiều sản phẩm vay và tiết kiệm mới với lãi suất cạnh tranh. Chất lượng tài sản của nhà băng tiếp tục cải thiện, trong đó nợ nhóm hai giảm hơn 17% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động được kiểm soát hiệu quả, giúp lợi nhuận sau thuế đạt 5.016 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước.

Với dư địa tín dụng khả quan và năng lực quản trị rủi ro chặt chẽ, ngân hàng kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước và thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tới.

Hoàng Đan