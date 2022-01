VIB lãi trước thuế hơn 8.000 tỷ đồng năm 2021

Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế vượt 8.000 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2020.

Với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 31%, VIB tiếp tục nằm trong top đầu ngành về hiệu quả hoạt động. Riêng trong quý 4/2021, VIB ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với mức lợi nhuận trước thuế gần 2.700 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng, tiếp nối đà tăng trưởng kép về lợi nhuận trên 60% trong 5 năm liên tiếp 2016-2021.

VIB tiếp tục dẫn đầu ngành về hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế của VIB vượt 8.000 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2020. Trong đó, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 39%. Tăng mạnh thu nhập lãi thuần đến từ việc VIB mở rộng biên lãi ròng (NIM) đạt 4,4%, thông qua tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn, giảm đến 1,1% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, VIB tập trung đa dạng hóa thu nhập từ các sản phẩm dịch vụ như bancassurance và thẻ. Nhờ đó, tỷ trọng thu nhập từ phí của VIB luôn trong nhóm đầu ngành, đóng góp gần 20% trong tổng thu nhập hoạt động.

Tại ngày 31.12.2021, tổng tài sản VIB ghi nhận gần 310.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt hơn 200.000 tỷ, tăng 19%. Tổng nguồn huy động đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 27%. Riêng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng bứt phá 55%, chiếm tỷ trọng trên 16% tiền gửi khách hàng.

Bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 24% trong năm 2021. Cho vay bán lẻ đóng góp gần 90% danh mục tín dụng, trong đó 95% có tài sản đảm bảo. VIB tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng có tỷ trọng bán lẻ thuộc top đầu thị trường.

Nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế, cùng với việc các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nới hạn mức tín dụng trong giai đoạn cuối năm, đồng thời với chiến lược phát triển các sản phẩm và nền tảng số hóa mạnh mẽ của VIB, kết quả kinh doanh của ngân hàng bứt phá ấn tượng sau đại dịch, tiếp tục dẫn đầu ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ lệ ROE đạt 31%.

Biểu đồ - Lợi nhuận và Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VIB giai đoạn 2016 – 2021.

Lợi thế từ tiên phong số hóa và nền tảng quản trị vững mạnh

Tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế, tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II (CAR) của VIB năm 2021 được quản lý ở mức hơn 11% và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 71%. Đồng thời, nhờ đẩy mạnh áp dụng các sáng kiến số hóa từ bán hàng đến vận hành và không ngừng tối ưu hóa chi phí hoạt động, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cả năm 2021 của VIB giảm mạnh về mức 35%.

Tập trung đẩy mạnh số hóa, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19, VIB giúp người dùng có thể thực hiện giao dịch trực tuyến từ bất cứ đâu để mở thẻ, mở tài khoản, gửi tiết kiệm, thực hiện các khoản vay và dễ dàng tiếp cận với các giải pháp bảo hiểm. Đặc biệt, VIB đã tiên phong ứng dụng thành công Big data và AI để số hóa 100% quy trình duyệt cấp thẻ tín dụng, giúp khách hàng đăng ký và nhận ngay thẻ tín dụng với hạn mức đến 200 triệu đồng chỉ trong 30 phút, hoàn toàn trực tuyến, không phải đến ngân hàng, không cần gặp nhân viên, không chứng minh thu nhập.

Gần đây, vào cuối tháng 9/2021, VIB đã trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai chiến lược điện toán đa đám mây (multi-cloud), đẩy mạnh kết hợp ưu thế của các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới vào sản phẩm dịch vụ và nâng cao trải nghiệm cho người dùng Việt.

Sự năng động, sáng tạo và thích ứng linh hoạt, cùng chiến lược tiên phong số hóa đã giúp VIB duy trì tăng trưởng ngay cả trong giai đoạn giãn cách, và hồi phục mạnh mẽ, nhanh chóng bứt phá sau làn sóng thứ tư của đại dịch.

Bứt phá trong tương lai

Nền tảng quản trị vững mạnh, đà tăng trưởng cao và ổn định cùng sự linh hoạt thích ứng tốt với đại dịch đã đưa VIB vào Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2021, Top 10 công ty đại chúng uy tín & hiệu quả năm 2021.

Năm 2021, VIB liên tiếp được ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín như giải thưởng Dòng thẻ mới tốt nhất 2021-VIB Online Plus 2in1 và Dịch vụ thẻ mới sáng tạo nhất 2021 dành cho thẻ tín dụng, giải "Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Ngân hàng số năm 2021" dành cho Ứng dụng Ngân hàng số MyVIB, giải Bạc hạng mục Lead Generation tại MMA SMARTIES Awards 2021...

Với triển vọng kinh tế khả quan của Việt Nam trong năm 2022, VIB là một trong những ngân hàng tiên phong về nền tảng quản trị vững mạnh, tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong nhiều năm liên tục, cùng chiến lược số hóa bài bản, rõ nét – luôn nhất quán với mục tiêu tăng trưởng bền vững, trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu về chất lượng và quy mô tại Việt Nam.

Tuấn Thủy