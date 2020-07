VIB đạt 52% kế hoạch doanh thu cả năm

VIB ghi nhận tổng doanh thu 4.815 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.356 tỷ đồng, các mảng kinh doanh cốt lõi đều khả quan trong 6 tháng đầu năm.

Kết quả hoạt động của Ngân hàng Quốc tế (VIB) được đánh giá đang theo đúng lộ trình kế hoạch đặt ra trong năm 2020. Theo đó tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều đạt trên 52% kế hoạch năm.

Lợi nhuận hoàn thành 52% kế hoạch năm

Cụ thể doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 1.022 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng doanh thu. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động ở mức 2.037 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu duy trì 42%. Kết quả trên có được nhờ chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp, thích ứng với thị trường biến động và nhanh chóng khôi phục hoạt động ngay khi kinh tế - xã hội trở lại bình thường.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 202.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 140.000 tỷ, tăng 6% so với đầu năm, trong đó cho vay bán lẻ tăng 8%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,96%. Nhờ quản trị rủi ro chặt chẽ, linh hoạt, ngân hàng này duy trì các chỉ số rủi ro và các hệ số an toàn ở mức thận trọng, tỷ lệ an toàn vốn Basel II ở mức 10%, cao hơn so với mức tối thiểu 8% do Ngân hàng Nhà nước quy định. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 74,6% so với mức trần 85% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 34,4% so với trần 40%.

VIB giữ đà tăng trưởng khả quan trong bối cảnh kinh tế chịu ảnh hưởng từ Covid-19.

Song song với duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, từ quý I/2020, VIB đã chủ động hỗ trợ giảm lãi suất từ 0,5-2% cho khách hàng có nguy cơ ảnh hưởng bởi Covid-19. Tính tới 30/6, có khoảng 8.800 khách hàng với trên 9.200 tỷ đồng dư nợ được hưởng hỗ trợ này. Bên cạnh đó, nhà băng này cũng đã ủng hộ 10,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống Covid-19 gồm khẩu trang y tế và trang phục bảo hộ.

Tiên phong thúc đẩy xã hội không tiền mặt

Nhằm thích ứng nhanh chóng với nhu cầu thanh toán không tiền mặt, VIB đã tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ học máy, trí tuệ nhân tạo (AI) để số hóa hoàn toàn quy trình phê duyệt hạn mức tín dụng và phát hành thẻ cho khách hàng. Đây cũng là một trong những dự án tâm huyết nhất của nhà băng này trong chiến lược tiên phong chuyển đổi số tại Việt Nam, theo đại diện VIB.

Gần đây nhất, VIB đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công công nghệ cao vào thẩm định hồ sơ mở thẻ tín dụng trong thời gian ngắn và hoàn toàn trên Internet. Với bước tiến mới, nhà băng này cũng thiết lập thời gian ngắn kỷ lục trong trải nghiệm đăng ký mở thẻ tín dụng của khách hàng tại Việt Nam.

Theo đó khách hàng chỉ mất 5 phút điền thông tin và 15 đến 30 phút chờ phê duyệt để sở hữu hạn mức thẻ tín dụng đến 200 triệu đồng, nhanh hơn gấp nhiều lần so với thời gian trung bình từ 5-7 ngày của quy trình thông thường hiện nay trên thị trường. Quy trình này cũng diễn ra hoàn toàn trực tuyến, không cần người mở thẻ trực tiếp gặp gỡ tư vấn viên, không cần người phê duyệt, không cần chứng minh thu nhập hay giấy tờ liên quan.

Thẻ Online Plus là dòng thẻ đầu tiên ứng dụng Big Data và AI vào quy trình xét hạn mức tín dụng.

Quy trình chấm điểm tín dụng cho khách hàng thực hiện hoàn toàn tự động nhờ công nghệ Big Data và AI, dựa trên cơ sở 50 triệu dữ liệu khách hàng mạng viễn thông và mạng xã hội. Đây có thể xem là bước ngoặt về công nghệ trong trải nghiệm của người dùng thẻ Việt Nam và là cú hích mạnh mẽ thúc đẩy số hóa ngân hàng trên hành trình hướng tới một xã hội không tiền mặt tại Việt Nam.

VIB đã triển khai thử nghiệm dự án ứng dụng công nghệ Big Data và AI với dòng thẻ Online Plus từ tháng 1/2020 và chính thức công bố thành công sau hơn 6 tháng cải tiến và hoàn thiện. Đây là dòng thẻ chuyên dụng cho mua sắm trực tuyến với tính năng hoàn tiền đến 6% cho giao dịch online và miễn phí bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ lên đến 105 triệu đồng một năm.

Minh Anh