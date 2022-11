Về công nghệ, điểm khác biệt của VIB là chiến lược hội tụ 3 yếu tố "Mobile first – Cloud first – AI first". Trong đó, "Mobile first" hướng đến tối ưu trải nghiệm khách hàng trên thiết bị di động, "Cloud first" giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm, tăng cường bảo mật đồng thời tối ưu hóa chi phí và đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình dịch vụ, và "AI first" giúp VIB ứng dụng các công nghệ phân tích chuyên sâu, biết được chân dung và nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp AI với các gợi ý về dịch vụ tài chính phù hợp với người dùng.

Chiến lược này thể hiện rõ nét qua ứng dụng MyVIB 2.0 với những tính năng mà khách hàng chỉ có thể trải nghiệm được trên điện thoại di động như nhận dạng giọng nói để giao dịch (AI Voice) hoặc công nghệ thực tế tăng cường Augmented Reality (AR) như vừa đề cập ở trên. MyVIB 2.0 cũng là ứng dụng Mobile Banking cloud-native đầu tiên tại Việt Nam, được vận hành hoàn toàn trên hạ tầng điện toán đám mây (cloud) với hơn 20 micro services hoạt động độc lập, đảm bảo khả năng vận hành liên tục của dịch vụ, ít gián đoạn.