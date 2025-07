Vias Hotel Vũng Tàu - điểm nghỉ dưỡng giữa phố biển

Vias Hotel Vũng Tàu cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí 5 sao với hệ thống tiện ích đa dạng, ẩm thực chất lượng.

Khách sạn tọa lạc trên cung đường biển Thùy Vân, sở hữu vị trí thuận lợi và kiến trúc hiện đại. Khi bước vào Vias Hotel Vũng Tàu, du khách có thể cảm nhận âm thanh của gió biển và ánh nắng chan hòa bao phủ không gian. Theo đại diện khách sạn, kiến trúc nơi đây lấy cảm hứng từ hình ảnh con sóng, kết hợp thiết kế mở hướng biển, tạo không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên.

Toàn cảnh Vias Hotel Vũng Tàu về đêm. Ảnh: Vias Hotel Vũng Tàu

Các phòng nghỉ tại đây mang đến tầm nhìn thoáng đãng, hướng biển hoặc phố tùy theo sở thích của khách hàng.

Khách sạn cũng cung cấp các tiện ích hiện đại như hồ bơi vô cực trên tầng thượng, phòng gym đa năng, khu sauna thư giãn, dịch vụ spa cao cấp và hành trình ẩm thực Á - Âu.

Vias Hotel Vũng Tàu còn giới thiệu gói nghỉ dưỡng Family Package dành cho các gia đình từ thứ hai đến thứ năm. Gói này bao gồm xe đưa đón hai chiều miễn phí từ TP HCM, phòng nghỉ hạng Deluxe hướng biển, buffet sáng quốc tế, set trà chiều và bữa tối với hương vị Việt.

Khách lưu trú có thể tận hưởng các tiện ích 5 sao khác như hồ bơi vô cực và xe đạp tham quan phố biển Vũng Tàu. Giữa tuần là thời điểm lý tưởng để tận hưởng kỳ nghỉ cao cấp trong sự riêng tư cùng chất lượng phục vụ chuẩn mực.

Hồ bơi vô cực trên tầng thượng, tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Vias Hotel Vũng Tàu

Ngoài chất lượng nghỉ dưỡng 5 sao, Vias Hotel Vũng Tàu hội tụ những trải nghiệm ẩm thực, giải trí và các buổi tiệc độc đáo.

Theo đó, buffet sáng Á - Âu tại nhà hàng Garden được thực khách đánh giá cao nhờ sự phong phú trong từng món ăn. Đặc biệt, VVIP Signature Set Menu với các món như bò Wagyu, cá ngừ áp chảo và salad sò điệp dành riêng cho những thực khách yêu cầu sự tinh tế tuyệt đối.

Sky Bar trên tầng thượng từng đạt giải "Luxury Rooftop View Hotel". Đây là nơi lý tưởng để thưởng thức cocktail và ngắm hoàng hôn. Khách có thể tham gia vào đêm nhạc Saturday Music Night by Echo Tunes Live Band vào mỗi tối thứ Bảy.

Dành cho những buổi tiệc riêng tư hay sự kiện cá nhân, không gian Presidential Suite với diện tích hơn 300 m2 tại tầng 16 là lựa chọn lý tưởng. Không gian và âm nhạc đều có thể cá nhân hóa theo phong cách riêng, tạo nên buổi tiệc đầy cảm xúc và nghệ thuật.

Khu vực tổ chức tiệc VVIP tầng Presidential Suite. Ảnh: Vias Hotel Vũng Tàu

"Vias Hotel Vũng Tàu không chỉ là nơi nghỉ ngơi, còn là không gian để kết nối và tận hưởng từng khoảnh khắc giữa phố biển yên bình. Dù là kỳ nghỉ cùng người thân hay giây phút thư giãn một mình, mỗi trải nghiệm tại đây đều được chăm chút bằng sự tinh tế đặc trưng", đại diện khách sạn giới thiệu.

Vias Hospitality là một trong những thương hiệu khách sạn và resort 5 sao hàng đầu Việt Nam với các điểm đến nổi bật ở Vũng Tàu, Hồ Tràm (TP HCM), Vân Phong (Khánh Hòa), Bảo Lộc (Lâm Đồng). Mỗi không gian nghỉ dưỡng do Vias kiến tạo đều giữ trọn vẹn nét văn hóa và giá trị bản địa. Vias Hotel Vũng Tàu vừa được Tripadvisor vinh danh top 1% khách sạn xuất sắc nhất thế giới tại giải thưởng Travelers' Choice - Best of the Best 2025.

Thanh Thư